Tras agonía de 11 días, muere joven motociclista en Gómez Palacio
Después de permanecer 11 días hospitalizado, un joven perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió al accidentarse en una motocicleta sobre la autopista Gómez Palacio-Jiménez.
El fallecido fue identificado como Marco Daniel Rodríguez López, de 22 años de edad, quien tenía su domicilio en el ejido El 24, perteneciente a la localidad de Ceballos, municipio de Mapimí.
El accidente ocurrió aproximadamente a las 18:00 horas del pasado 6 de agosto, cuando Marco Daniel viajaba como acompañante en una motocicleta de la marca Italika de 200 centímetros cúbicos, modelo 2022, color verde con negro.
La unidad era conducida por Irving, de 19 años de edad, y ambos circulaban por la autopista Gómez Palacio-Jiménez con dirección a la zona de Ceballos.
Al llegar a la altura del crucero que conduce hacia el ejido El 24, Irving perdió el control de la motocicleta, lo que provocó que derraparan y posteriormente ambos jóvenes cayeran sobre la cinta asfáltica.
Marco Daniel sufrió múltiples traumatismos, por lo que paramédicos de la autopista acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Especialidades de Gómez Palacio, donde quedó internado debido a la gravedad de sus lesiones.
Pese a los esfuerzos médicos, aproximadamente a las 09:30 horas del lunes 17 de agosto se confirmó su fallecimiento. Del deceso tomó conocimiento la autoridad correspondiente para realizar los procedimientos necesarios y determinar oficialmente la causa de muerte.