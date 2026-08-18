Tras agonía de 11 días, muere joven motociclista en Gómez Palacio

Después de permanecer 11 días hospitalizado, un joven perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió al accidentarse en una motocicleta sobre la autopista Gómez Palacio-Jiménez.

El fallecido fue identificado como Marco Daniel Rodríguez López, de 22 años de edad, quien tenía su domicilio en el ejido El 24, perteneciente a la localidad de Ceballos, municipio de Mapimí.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 18:00 horas del pasado 6 de agosto, cuando Marco Daniel viajaba como acompañante en una motocicleta de la marca Italika de 200 centímetros cúbicos, modelo 2022 , color verde con negro.

La unidad era conducida por Irving, de 19 años de edad, y ambos circulaban por la autopista Gómez Palacio-Jiménez con dirección a la zona de Ceballos.

Al llegar a la altura del crucero que conduce hacia el ejido El 24, Irving perdió el control de la motocicleta, lo que provocó que derraparan y posteriormente ambos jóvenes cayeran sobre la cinta asfáltica.

Marco Daniel sufrió múltiples traumatismos, por lo que paramédicos de la autopista acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Especialidades de Gómez Palacio, donde quedó internado debido a la gravedad de sus lesiones.

Pese a los esfuerzos médicos, aproximadamente a las 09:30 horas del lunes 17 de agosto se confirmó su fallecimiento. Del deceso tomó conocimiento la autoridad correspondiente para realizar los procedimientos necesarios y determinar oficialmente la causa de muerte.