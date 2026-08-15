Tras agonía, muere motociclista accidentado en carretera de Durango

Luego de permanecer casi una semana hospitalizado a consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente de motocicleta, un habitante del municipio de Tepehuanes perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

El fallecido fue identificado como Roberto Santana Palacios, de 45 años de edad, vecino de Tepehuanes y de ocupación albañil, quien había ingresado al citado hospital desde el pasado 9 de agosto.

Según la información recopilada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas del sábado 8 de agosto, cuando Roberto circulaba a bordo de una motocicleta de color negro con amarillo por la carretera que comunica Santiago Papasquiaro con Guanaceví.

En un punto que hasta el momento no ha sido precisado, el motociclista presuntamente perdió el control de la unidad, lo que provocó que cayera y se impactara contra la cinta asfáltica, sufriendo lesiones de consideración.

Personas que se percataron del accidente solicitaron ayuda al número de emergencias, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente se realizó su traslado hasta la ciudad de Durango.

Debido a la gravedad de las lesiones, Roberto permaneció internado en el Hospital General 450 durante varios días; sin embargo, pese a la atención médica recibida, alrededor de las 23:45 horas del viernes 14 de agosto dejó de contar con signos vitales.

Durante los primeros minutos de este sábado 15 de agosto se notificó el fallecimiento a las autoridades, por lo que personal investigador y de Servicios Periciales acudió al hospital para tomar conocimiento y realizar el levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mediante la cual se establecerá la causa precisa de muerte y su relación con las lesiones sufridas en el accidente ocurrido en la carretera Santiago Papasquiaro-Guanaceví.