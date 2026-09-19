Tras agresión sexual en Los Remedios, anuncian vigilancia; abundan lotes y casas deshabitadas

La agresión que sufrió una mujer identificada como Abigail en una de las calles del Cerro de Los Remedios, en Durango capital, exigió a las autoridades a tomar medidas de seguridad en la zona para prevenir otras situaciones de violencia.

El Gobierno Municipal, de momento, anunció más rondines de vigilancia, pues se trata de una zona donde reconocen que se encuentran muchos lotes baldíos y casas deshabitadas, por lo que puede prestarse a que algunas personas se encuentren al acecho.

Se informó que se van a reforzar las medidas de seguridad en Los Remedios, pero también en otras zonas de la ciudad.

SEÑALAN TENTATIVA DE FEMINICIDIO

El caso de la agresión ya se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Durango, por tentativa de feminicidio, mientras Abigail se encuentra recibiendo atención psicológica y legal.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por su parte, el regidor Diego Flores Gamboa, de la Comisión de Seguridad en Cabildo, indicó que ya hay rondines por parte de los elementos de seguridad en la ciudad, incluso para detectar a personas en situación de calle, con el objetivo de apoyarlas y evitar que se encuentren viviendo en la vía pública.

“Hay que seguir haciendo los rondines para estar preparados para situaciones como estas, porque pues sabemos que pueden suceder en cualquier momento”, afirmó.

Sobre la conducta de las personas en situación de calle, comentó que no se puede generalizar que todas son agresivas, aunque algunas, bajo el efecto de sustancias, sí pueden tener ese tipo de reacciones.

Ante las denuncias que pudieran presentarse en contra de una persona en situación de calle por agresión, comentó que primero se debe evaluar la condición de la persona antes de ser procesada.

Recordó que hay botones de pánico en la ciudad que se pueden activar en cualquier momento, además del 911, donde se puede pedir auxilio en caso de situaciones de riesgo y emergencia.

TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA

Fue el pasado lunes 14 de septiembre cuando se registró la agresión contra Abigail, de 39 años. Por el tipo de lesiones y la violencia de lo ocurrido, el delito podría ser calificado como tentativa de feminicidio.

De acuerdo con su testimonio, ese día terminó su jornada laboral alrededor de las siete de la tarde. Salió de su lugar de trabajo, que se encuentra cerca del Parque Guadiana, para dirigirse a otro lugar por la misma zona del Cerro de Los Remedios, pero ya más cercano a El Mirador, para reunirse con amigos.

Cuando iba caminando por la calle Camino de Las Cumbres, apareció un sujeto que la abordó y la llevó hasta un lote baldío, donde ejerció violencia contra ella. Ahí le realizó tocamientos, la golpeó e intentó violarla y asfixiarla, mientras ella se encontraba en estado de shock.

De alguna manera, logró escapar y salir a una de las calles, donde solicitó ayuda a un conductor que iba pasando, quien la llevó con los conocidos con los que se iba a encontrar. Posteriormente, ellos la llevaron a recibir atención médica.

PODRÍA SER UN ESTUDIANTE

Aunque no conoce al atacante, recuerda que vestía una camisa tipo polo con cuello rojo y blanco, además de una sudadera gris abierta, por lo que se presume que podría ser un estudiante.