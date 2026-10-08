Tras ataque en secundaria de Torreón, regidora de Durango pide a padres no cegarse

Ante las situaciones de violencia y hasta asesinatos cometidos por adolescentes, se señala que el sistema debe cambiar para que los menores de edad sean juzgados como adultos, además de que los padres de familia no deben cegarse ante las malas conductas de sus hijos.

Ante los diferentes casos de violencia que se han registrado y que involucran a menores de edad o personas muy jóvenes, como el caso de los mellizos que planearon un ataque a una secundaria en Torreón, la regidora Marisol Carrillo Quiroga opinó que deben ser juzgados como adultos.

“Ellos tienen 19 años, los que menos, que yo sepa, y no cegarnos como madres de familia, pobre mamá, pero no cegarnos como madres”, declaró.

La regidora aclaró que no se trata de estar en contra de los Derechos Humanos de los adolescentes, sino de tomar medidas para evitar que hechos de violencia como los que se han registrado a nivel local y nacional se repitan.

“A ver, yo fui criticada porque comenté que, sobre todo, asesinatos, homicidios en adolescentes o antes de la adolescencia, en muy jóvenes, 16 y 17 años, ya deberían de ser, ahora sí, una causa o juzgarlos como adultos. Sigo en lo mismo, ojalá que el sistema, no sé, judicial, penitenciario, qué sé yo, no soy abogada, cambie”, expresó.

SEGUIR CON PROGRAMAS

Dijo que se podría continuar con la implementación de programas como Escuela para Padres y Operación Mochila.

“Ojalá que regrese la Operación Mochila, ojalá se refuercen muchas situaciones de seguridad en el interior de las escuelas, por bienestar de los alumnos, maestras y maestros, y, por desgracia, las mujeres, que siempre terminan siendo el primer blanco de esta violencia”.

En el caso general de los padres de familia, indicó que es necesario hacerse varias preguntas, como: ¿Qué hacemos? ¿Qué hay adentro de nuestra casa? ¿Cómo estamos educando? ¿Y cómo podemos evitar actos de violencia?

Carrillo Quiroga considera que los actos de violencia se pueden evitar desde casa y desde la escuela, aunque para los docentes representa demasiada carga.