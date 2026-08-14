Tras avistamientos de monos en Durango, advierten que es ilegal tenerlos como mascotas

Tras el avistamiento y rescate de un mono capuchino en Durango capital, que ya se encuentra bajo resguardo de las autoridades, así como un nuevo reporte de un mono araña que no ha sido localizado, la Dirección Municipal de Medio Ambiente advierte que es ilegal tener este tipo de animales como mascotas.

Guillermo Orozco Orozco, director de la dependencia, recordó que no existen permisos para tener este tipo de especies como mascotas y, al tratarse de fauna exótica, corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dar seguimiento y aplicar las sanciones correspondientes, al ser un delito federal.

Si alguna persona se percata de que en un domicilio se tiene una especie exótica, la ciudadanía puede realizar el reporte al 072, con la Policía Ambiental, para que se resguarde al animal y se dé aviso a la instancia federal.

A nivel nacional, cualquier especie de primate está protegida por la ley y por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT; no se otorgan permisos ni registros para que la población los mantenga en sus domicilios.

Especies como el mono araña y el mono saraguato están protegidas, precisamente, debido a la disminución de sus poblaciones, situación que se relaciona con el tráfico ilegal y la pérdida de su hábitat.

Monos en Durango

Fue el pasado 2 de agosto cuando se recibió un reporte por la presencia y avistamiento de un mono carablanca o capuchino en la zona del CBTIS 110, por lo que la Policía Ambiental atendió el reporte para ponerlo bajo resguardo.

A su vez, se dio aviso a la Profepa, que es la instancia que regula este tipo de especies. Mientras tanto, el ejemplar permanece en el Zoológico Sahuatoba para su valoración.

El otro avistamiento reciente se registró en calles cercanas al Centro y al bulevar Belisario Domínguez. En este caso, se trata de un mono araña; sin embargo, como el reporte se hizo solamente a través de redes sociales, cuando llegó la Policía Ambiental ya no lo encontraron.

Sobre este changuito, el director Guillermo Orozco indicó que no se ha podido localizar, pero esperan que también pueda ser resguardado.

Sobre otro tipo de especies exóticas que hayan sido localizadas en Durango, además de las especies resguardadas durante cateos, indicó que sí hay registros, pero lo más importante es salvaguardar la salud y el bienestar de los ejemplares.

En México, el Código Penal Federal establece sanciones para la posesión o tráfico de fauna silvestre protegida, que pueden derivar en penas de uno a nueve años de prisión o multas económicas elevadas.