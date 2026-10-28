Tras bloqueos, transportistas y autoridades inician mesas de trabajo

Después de las movilizaciones que se llevaron a cabo por parte de agrupaciones de transportistas desde el pasado 26 de octubre, representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C. (Hamotac) participaron en mesas de trabajo con representantes de dependencias federales.

La primera reunión se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación, donde participaron el Secretario de Hacienda y el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Se prevé que las reuniones continúen, con el objetivo de dar seguimiento a las demandas del sector del autotransporte de carga, específicamente con instancias como la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Caminos y Puentes Federales (Capufe), Guardia Nacional, Secretaría de Marina, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En tal sentido, el delegado en Durango de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C. (Hamotac), Sergio Sosa, informó que desde el martes por la tarde se dio la indicación a los manifestantes de La Laguna de que podían retirarse.

Reunión

En una rueda de prensa que se transmitió a través de las redes sociales, las autoridades dieron a conocer algunos de los compromisos establecidos con los transportistas, mientras que los miembros del sector plantearon sus inquietudes relacionadas principalmente con la inseguridad en carreteras.

Transportistas reconocieron que no se tiene la confianza en las instituciones, para poder hacer las denuncias correspondientes, en buena parte de los casos de delitos que se han registrado.

Además, se abordó la necesidad de establecer mecanismos para que se puedan resolver los casos de robos de unidades, a través del uso de la tecnología con la que se cuenta para evitar que los transportistas no sigan perdiendo su equipo de trabajo.

Asimismo, se abordó el tema de la formalización de los transportistas y la importancia de la profesionalización.

Las autoridades descartaron posibles represalias por las movilizaciones de transportistas que hubo esta semana al referir que se debe garantizar el derecho a la manifestación.

Se informó que en la mayoría de los estados los bloqueos ya se retiraron y que se dará seguimiento a las mesas de trabajo para garantizar mejores condiciones para los operadores.