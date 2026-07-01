Tras casi seis meses de la explosión, limpian negocio de gorditas en el Centro de Durango

Han pasado casi 6 meses de la explosión de un local de gorditas en el Centro Histórico de la ciudad de Durango, y este miércoles 1 de julio se realizaron labores de limpieza en el inmueble, debido a múltiples reportes y quejas en tema de salud, pues en el negocio asegurado por Fiscalía habían quedado restos de comida que podrían convertirse en foco de infección.

La titular de la Gerencia del Centro Histórico de Durango, Minka Hernández, se presentó en el local de comida y explicó que se recibieron múltiples quejas sobre un tema de salud, pues incluso en la zona ya se percibía un fuerte olor.

La gerenta del Centro Histórico señaló que debido a que en el local quedaron restos de comida, que llevaban en el lugar casi 6 meses, existía preocupación por un posible foco de infección.

Hernández indicó que la Gerencia del Centro Histórico, junto con la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno Municipal, se encargó de entablar conversación con la Fiscalía General del Estado de Durango, para la posibilidad de realizar la limpieza del inmueble.

Luego de que la Fiscalía accediera a abrir los sellos de clausura, personal de Servicios Públicos fue el encargado de limpiar lo que podría representar un riesgo hacia la salud de los duranguenses, especialmente todo aquello que tuviera hongos, fuera nocivo o infeccioso.

La titular de la Gerencia aseguró que una vez que concluyan las labores de limpieza, se volverán a colocar los sellos de la Fiscalía, mientras avanzan las investigaciones que aún están en curso.

El día de la explosión

Fue el pasado 7 de enero del presente año cuando en las primeras horas de la mañana se registró una fuerte explosión en un negocio de gorditas ubicado en el cruce de las calles Pino Suárez y Bruno Martínez, en pleno Centro Histórico de la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información que fue dada a conocer en el momento, la explosión habría ocurrido en un tanque de gas LP que se cayó, con lo que se rompió la conexión y causó la acumulación del combustible.

De esta forma, al momento de estar en la preparación de alimentos, comenzó la ignición que causó la explosión que dejó a varias personas lesionadas.

Unos días más tarde, y debido a la gravedad de las lesiones, una trabajadora falleció mientras recibía atención médica en el Hospital General 450.