Tras casi un año en huelga, Nacional Monte de Piedad llega a acuerdo con sindicato

Casi cinco meses después de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hizo un llamado a las partes a que en un acto de responsabilidad reanudaran el proceso de negociación y se sentaran en la mesa de conciliación con buena fe, este miércoles se firmó en la sede de dicha dependencia un acuerdo para poner fin a la huelga en Nacional Monte de Piedad, comenzada el pasado 1 de octubre de 2025.

Esta Secretaría, a cargo de Marath Bolaños, destacó que desde el inicio de la huelga y hasta la fecha se han realizado más de 70 reuniones de negociación, en las cuales se han logrado avances significativos en diversos puntos del conflicto. "No obstante, a pesar de dichos avances, aún persistieron diferencias entre las partes".

Por ello, Sindicato e Institución aceptaron finalmente cumplir lo consignado en un dictamen integral emitido por esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se fundamenta en el contenido de las reuniones sostenidas a lo largo de su proceso, así como en los acuerdos y las posiciones manifestadas durante las mismas.

"A casi un año del estallamiento de la huelga, finalmente el día 30 de septiembre de 2026, ambas partes firmaron en la sede de esta Secretaría la voluntad de cumplir lo consignado en el dictamen que pone fin a la huelga".

La STPS celebró el espíritu de diálogo y buena fe que se demostró en la mesa durante las últimas semanas.

"Con este dictamen se da fin al conflicto que atravesaban la administración del Monte de Piedad y el Sindicato mayoritario, y que afectó sustancialmente a trabajadoras, trabajadores, pignorantes y clientes de una institución tan emblemática para nuestro país".

Finalmente, externó su deseo de que "de hoy en adelante, exista una colaboración armoniosa y duradera entre la Institución y su base trabajadora que siga beneficiando a miles de mexicanos como la ha hecho desde su fundación".