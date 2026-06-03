Tras casi un mes de agonía, fallece hombre que resultó herido en accidente en la Durango-Zacatecas

La noche de este martes se confirmó el fallecimiento de un hombre que permanecía hospitalizado desde principios de mayo, tras resultar lesionado en un accidente carretero.

El deceso fue reportado alrededor de las 23:30 horas en el Hospital General del ISSSTE de la ciudad de Durango, donde personal médico notificó a las autoridades sobre la muerte de un paciente que había ingresado por las lesiones sufridas en un hecho vial.

Elementos de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones, acompañados por personal del Servicio Médico Forense, coordinados por el Agente del Ministerio Público, acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes.

En el lugar fue identificado el fallecido como Juan Manuel Aguilar Hernández, de 66 años de edad, con domicilio en la comunidad de San Pedro Piedra Gorda, municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas. La identificación fue realizada por su hija, Linda Rosa.

Por instrucciones de la representación social, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, quedando pendiente la determinación oficial de la causa de muerte.

EL HECHO

Las investigaciones establecen que Juan Manuel resultó lesionado en un accidente ocurrido el pasado 4 de mayo, cerca de las 15:00 horas, sobre la carretera Durango-Zacatecas, a la altura del kilómetro 216, en las inmediaciones del entronque a San José de la Parrilla.

En ese percance participaron una camioneta Dodge Journey modelo 2023, color blanco, y un camión de carga tipo volteo marca Dina modelo 1987. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se habría originado tras el desprendimiento de neumáticos del vehículo de carga.

El choque tuvo consecuencias fatales desde el momento del impacto, ya que dos mujeres perdieron la vida en el lugar, entre ellas Citlaly Sarahi Rivas Vidaña, mientras que otras tres personas, incluidas dos menores de edad, fueron trasladadas a recibir atención médica por diversas lesiones.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes en este hecho vial que, tras casi un mes de atención médica, cobró una víctima más con el fallecimiento de Juan Manuel Aguilar Hernández.