Tras celebración por triunfo de la Selección Mexicana, activan operativo de limpieza en Durango

La noche del pasado 24 de junio, tras la participación y el triunfo de la Selección Mexicana de futbol en su tercer partido de la Copa Mundial 2026, la Dirección Municipal de Servicios Públicos activó un operativo especial de limpieza en el Centro Histórico de Durango.

Debido a la euforia mundialista y a los resultados obtenidos por el representativo nacional, decenas de ciudadanos se congregaron en la avenida 20 de Noviembre y el corredor Constitución para celebrar.

Situación que se ha repetido en las tres participaciones del equipo en el torneo, pues en los dos anteriores encuentros de la Selección Mexicana, los duranguenses han salido a las calles para festejar con banderas, espumas, música, entre otros objetos.

Felipe Cortez Aragón, director municipal de Servicios Públicos, informó que se recolectaron cinco toneladas extras de basura, adicionales a las 14 toneladas que diariamente se recogen en el Centro Histórico mediante las labores del Departamento de Barrido Manual.

Detalló que, derivado de los festejos por los partidos de la Selección Mexicana, ya suman 10 toneladas extras de residuos recolectados. De ellas, cinco corresponden a la noche de este miércoles, mientras que en las dos celebraciones anteriores se recolectaron tres y dos toneladas, respectivamente.