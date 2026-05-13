Tras chocar con un auto, camioneta se estrella contra una funeraria en Gómez Palacio

Un aparatoso accidente vial registrado la noche del martes 12 de mayo en la zona limítrofe entre Gómez Palacio y Lerdo dejó cuantiosos daños materiales, luego de que una camioneta terminara impactada contra una funeraria tras provocar una colisión en un crucero con semáforos.

El percance ocurrió alrededor de las 23:30 horas en la intersección del bulevar Miguel Alemán y la calzada J. Agustín Castro, un punto con alta circulación vehicular en la región lagunera.

De acuerdo con los reportes, la unidad presuntamente responsable fue una camioneta Nissan X-Trail gris, modelo 2019, la cual circulaba sobre el bulevar Miguel Alemán cuando aparentemente ignoró la señal roja del semáforo y se atravesó al paso de otro automóvil.

La segunda unidad involucrada fue un Nissan Sentra plata, modelo 2018, conducido por un joven identificado como Ángel Jesús, de 22 años de edad.

Tras el impacto entre ambos vehículos, la camioneta continuó avanzando sin control hasta salir proyectada contra la fachada de una funeraria ubicada en la zona, donde ocasionó diversos daños materiales.

Testigos del accidente realizaron llamadas al sistema estatal de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron elementos de seguridad y corporaciones de auxilio para atender la situación.

Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención a los ocupantes de las unidades para descartar lesiones de gravedad. Aunque el choque fue de consideración, no fue necesario el traslado de personas a hospitales.

Peritos pertenecientes a la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal se encargaron de levantar el reporte correspondiente y recabar evidencias para determinar cómo ocurrió el accidente.

Luego del hecho, los vehículos fueron retirados con apoyo de una grúa y enviados a un corralón mientras se deslindan responsabilidades.

Las autoridades indicaron que el conductor señalado como responsable deberá hacerse cargo de los daños ocasionados tanto al automóvil afectado como al inmueble impactado, además de las sanciones que correspondan.