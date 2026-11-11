Tras críticas, 'Wildwood' cambia doblaje latino y vuelve a los cines este jueves

La película animada “Wildwood: El bosque salvaje”, del reconocido estudio LAIKA, se encuentra en medio de polémica por su doblaje en este país. Lo que comenzó como una apuesta por incorporar a personalidades del entretenimiento y creadores de contenido a su versión en español latino terminó por provocar inconformidad entre espectadores, quienes cuestionaron las interpretaciones y exigieron la participación de actores especializados en doblaje.

La presión del público llegó a tal punto que Imagem Films México anunció una segunda versión en español latino, con un nuevo elenco para tres de sus personajes principales. La decisión convirtió a “Wildwood” en uno de los temas más comentados de la industria cinematográfica del momento, especialmente por tratarse de un cambio anunciado cuando la película ya se encontraba en exhibición comercial.

Una aventura en un bosque misterioso

Dirigida por Travis Knight y producida por LAIKA, el mismo estudio responsable de películas como “Coraline y la puerta secreta”, “ParaNorman” y “Kubo y la búsqueda samurái”, la cinta presenta una aventura fantástica protagonizada por Prue McKeel, una adolescente que se interna en el Bosque Impasable para rescatar a su hermano menor, Mac, quien ha sido secuestrado por una bandada de cuervos.

En esta travesía, Prue cuenta con la compañía de Curtis, su amigo, y descubre un territorio extraordinario habitado por criaturas misteriosas, personajes fantásticos y fuerzas que desafían todo lo que conoce. La protagonista tendrá que enfrentarse a peligros, descubrir secretos y encontrar el valor necesario para cumplir su misión.

La historia está basada en la novela “Wildwood”, escrita por Colin Meloy e ilustrada por Carson Ellis. Su propuesta combina fantasía, aventura y elementos de crecimiento personal, con el característico trabajo artesanal de animación stop-motion que distingue a LAIKA.

Críticas en redes sociales

El principal motivo de la polémica fue la selección del elenco para el primer doblaje en español latino. Entre las figuras convocadas estuvieron Macarena García como Prue, Natalia Téllez como Alexandra y el creador de contenido especializado en cine Javier Ibarreche como Brendan, conocido como el Rey Bandido.

Aunque la participación de personalidades conocidas suele utilizarse como estrategia para acercar las producciones a un público más amplio, en esta ocasión la respuesta de una parte de los espectadores fue negativa.

Los cuestionamientos se concentraron en la interpretación de las voces, la expresividad de los personajes y la decisión de asignar papeles protagonistas a figuras cuya trayectoria principal no estaba relacionada con el doblaje profesional.

La discusión también alcanzó a integrantes de la industria, quienes volvieron a señalar la importancia de reconocer el doblaje como una especialidad artística que requiere preparación, experiencia y conocimiento de interpretación frente al micrófono.

La inconformidad incluso se trasladó a Change.org, donde una petición para solicitar un nuevo doblaje reunió más de 14 mil firmas.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la respuesta de los propios participantes. Javier Ibarreche reconoció públicamente que las críticas tenían fundamento y admitió que el resultado de su interpretación no estuvo a la altura de lo que esperaba el público.

También explicó que aceptó el proyecto con la intención de desarrollarse como actor de doblaje y no de quitarle oportunidades a quienes se dedican profesionalmente a esta actividad.

Anuncian nuevo elenco

Después de la reacción de los espectadores, Imagem Films México confirmó que prepararía una segunda versión de doblaje al español latino, con cambios en tres personajes principales. La nueva adaptación llega hoy a los cines mexicanos.

El nuevo reparto estará integrado por Danna Alcalá como Prue McKeel, en sustitución de Macarena García; Erica Edwards como Alexandra Svik, anteriormente interpretada por Natalia Téllez, y Erick Selim como Brendan, el Rey Bandido, personaje que tenía la voz de Javier Ibarreche.

Por su parte, Emilio Treviño conservará su participación como Curtis Mehlberg en ambas versiones.

La distribuidora explicó que la decisión surgió después de escuchar las distintas opiniones del público y aclaró que la nueva grabación no pretende desacreditar ni invalidar el trabajo realizado por el primer elenco, cuya versión se desarrolló bajo los estándares creativos y profesionales establecidos y contó con la aprobación de las partes involucradas.

¿Qué dice la crítica sobre la película?

Más allá de la controversia por las voces en español, “Wildwood” también ha generado opiniones divididas entre los especialistas en cine. Una de las coincidencias es el reconocimiento al trabajo visual y artesanal de LAIKA, aunque no todos consideran que la historia consiga mantener el mismo nivel de calidad.

La crítica le otorgó dos estrellas y media de cuatro. En su reseña destacó la ambición técnica de la producción, pero consideró que su historia no alcanza la misma dimensión que su propuesta visual. También cuestionó el exceso de violencia para una película animada y señaló que temas como el crecimiento personal, el duelo, el medioambiente y la resistencia al autoritarismo no terminan de desarrollarse con suficiente profundidad.

De esta manera, la película enfrenta dos problemas distintos, uno relacionado con la calidad de su doblaje para el público mexicano y otro con sus propios méritos cinematográficos.