Tras desalojo de San José III, otros 4 predios invadidos podrían ser desalojados en Durango

Tras el desalojo de los predios federales ubicados en las vías del tren de San José III, el pasado 12 de julio, las autoridades locales han confirmado que hay al menos otros cuatro predios invadidos que también podrían ser desalojados en la capital.

Se ha señalado que no se permitirán más invasiones o asentamientos irregulares dentro del municipio de Durango, pero además se podría actuar en contra de quienes ya se encuentran establecidos y están provocando daños patrimoniales.

La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal ha confirmado que ya se tienen terminados algunos expedientes en materia administrativa, con actas de clausura para alrededor de cuatro predios, los cuales pasarán a las instancias correspondientes para que puedan llevar a cabo un desalojo.

De acuerdo con la información proporcionada, las zonas de invasión detectadas se encuentran sobre otros predios federales; por ejemplo, hay construcciones cercanas a líneas de alta tensión por la carretera a El Pueblito, en El Ciprés, Ampliación San Juan y cerca del lugar donde se realizó el anterior desalojo de San José III.

La antigüedad de estos espacios, por ejemplo, en El Ciprés se calcula en unos cinco años, mientras que en el resto se considera que es de hasta 10 años.

PSEUDOLÍDERES OFRECEN TERRENOS

Sobre las invasiones que se desarrollan en la capital, la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (Coesvi) señala que son pseudolíderes sociales quienes ofrecen los terrenos en las zonas invadidas y, aunque no cuentan con la documentación que garantice la propiedad, la gente cae en estas propuestas por la necesidad.

En la Coesvi han detectado que algunas personas ofrecen los terrenos desde 20 mil, 40 mil y hasta 60 mil pesos. Entonces, las personas se confían y adquieren hasta varios terrenos para asegurar espacios para sus familiares.

Jaime Fernández Saracho, director de la Coesvi, explicó que esos pseudolíderes se aprovechan de la necesidad de vivienda de algunas familias, por lo que cobran por espacios que no les pertenecen y de los cuales tampoco pueden entregar escrituras ni certeza jurídica.

“A veces la gente se cree de la palabra sin que les presenten los documentos”, afirmó.

Quienes aceptan adquirir esos terrenos corren el riesgo de perder su dinero y ser desalojados, pues no existe ninguna certeza sobre la adquisición del terreno, principalmente porque quienes los venden no son los propietarios.