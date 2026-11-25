La salida de José Rodríguez López, conocido en la comunidad cinematográfica como “Rolo”, de la Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) suma un nuevo golpe para el sector cinematográfico en la entidad, luego de que el propio gestor hiciera público un pronunciamiento en el que confirma que tuvo que suspender sus labores y advierte sobre la situación de vulnerabilidad en la que podría quedar el patrimonio cinematográfico reunido durante casi seis años de trabajo.

A dos meses de cumplir seis años al frente de este proyecto, Rodríguez López señaló que su separación representa no solamente el fin de una etapa profesional, sino también un escenario de incertidumbre para un acervo que reúne materiales de más de un siglo de historia audiovisual.

La principal preocupación gira en torno a su conservación, resguardo y continuidad, ante la falta de claridad sobre quién asumirá estas responsabilidades y bajo qué condiciones.

Más de cuatro mil películas y archivo

En su mensaje, dirigido a las compañeras y compañeros de CEDECINE, así como a las personas que le manifestaron su respaldo, el exresponsable de la Filmoteca detalló las dimensiones del patrimonio que se logró integrar durante su gestión.

El acervo contempla cerca de 300 películas en formatos originales de 16, 35 y 8 milímetros, además de más de tres mil títulos en DVD y Blu-ray, así como alrededor de 800 películas en VHS y Betamax. A ello se suma una biblioteca especializada integrada por 700 libros, mil 500 revistas y 200 catálogos, además de equipo cinematográfico y una amplia colección de carteles.

Se trata de materiales que, en conjunto, representan una parte importante de la memoria audiovisual de Durango y que permiten documentar la relación histórica de la entidad con el cine, desde las primeras imágenes en movimiento hasta producciones y registros de distintas épocas.

Rodríguez López manifestó su preocupación porque, a su consideración, la falta de interés de la actual administración universitaria por la memoria fílmica pone en riesgo el patrimonio construido. También señaló que la falta de voluntad para regularizar el estatus legal de la Filmoteca y la posibilidad de dejar la coordinación en manos de personas sin experiencia vuelven especialmente frágil la situación.

Donaciones, el patrimonio

Otro de los aspectos que destacó fue que buena parte de la colección se integró gracias a la colaboración de instituciones y personas vinculadas con la cinematografía nacional, que confiaron sus materiales a la Universidad para contribuir a la preservación y difusión del cine.

Entre las entidades que realizaron aportaciones se encuentran la Filmoteca de la UNAM, la Casa del Cine, Canal 22 y los Estudios Churubusco, además de numerosos colaboradores y coleccionistas.

Por ello, la preocupación no se limita a la permanencia de una colección dentro de las instalaciones universitarias, sino también a las condiciones en las que se conservarán materiales que llegaron mediante donaciones y que forman parte de un esfuerzo colectivo por proteger la historia cinematográfica.

Sin vínculo con el público

La salida de Rodríguez López también pone en perspectiva el trabajo de exhibición y formación de públicos que desarrolló la Filmoteca desde su presentación en enero de 2021.

Durante ese periodo, el espacio impulsó más de cien ciclos de cine mundial a través de su cineclub, además de muestras, foros y colaboraciones con distintos proyectos cinematográficos. Una programación que permitió acercar al público duranguense a películas, realizadores y cinematografías que difícilmente encuentran espacio en los circuitos comerciales.

La suspensión de estas actividades ya había generado inconformidad entre integrantes de la comunidad cinematográfica, particularmente después de que en noviembre se anunciara la cancelación de funciones y el cese de la actividad de sus redes sociales.

Espacio en incertidumbre

El pronunciamiento de Rodríguez López se suma a las manifestaciones de preocupación que desde octubre hicieron públicas organizaciones y representantes del sector cinematográfico, entre ellas CEDECINE, que solicitaron a la Universidad claridad sobre la continuidad de las labores de preservación, el resguardo del material y el perfil de quien pudiera asumir la responsabilidad del espacio.

Por su parte, la UJED había señalado que la Filmoteca no contaba con una constitución legal formal y planteó la posibilidad de reubicar a Rodríguez López, así como recibir nuevos proyectos para formalizar el espacio.

Sin embargo, el futuro del acervo y las condiciones para garantizar su conservación continúan siendo temas centrales para la comunidad cultural. Más allá de la salida de quien estuvo al frente del proyecto desde sus inicios, la discusión apunta ahora a qué sucederá con miles de películas, documentos y objetos cinematográficos que durante años fueron reunidos para preservar una parte de la identidad cultural de Durango.

En su mensaje, Rodríguez López agradeció a las personas que se manifestaron en su respaldo, y expresó su deseo de que en un futuro lleguen autoridades más sensibles a la importancia de este patrimonio y que los habitantes de Durango puedan seguir teniendo acceso a su identidad e historia a través del cine.