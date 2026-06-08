Tras discusión, atacan a balazos a joven en su domicilio en localidad de Mezquital

Un joven resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la tarde de este domingo en la comunidad de San Antonio de Padua, perteneciente al municipio de Mezquital, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Integral de Santa María de Huazamota.

El reporte fue recibido alrededor de las 20:00 horas por elementos de seguridad, quienes fueron informados sobre el ingreso de una persona herida por arma de fuego al citado nosocomio.

Al arribar al hospital, los agentes confirmaron que el lesionado era Eliodoro García Escobedo, de 22 años de edad, con domicilio en la localidad de San Antonio de Padua, quien recibía atención médica por diversas heridas.

De acuerdo con la versión proporcionada por su madre, Nina, momentos antes del ataque Eliodoro se encontraba en la plaza del poblado junto con su hermano, cuando sostuvo una discusión con otro habitante de la misma comunidad, con quien presuntamente mantenía diferencias desde tiempo atrás.

Según el testimonio recabado por las autoridades, tras el altercado el joven fue llevado por su hermano a su domicilio para evitar que la situación escalara; sin embargo, minutos después el presunto agresor habría llegado hasta el lugar.

La información obtenida señala que el señalado arribó portando un arma de fuego y presuntamente realizó varios disparos en contra del joven, quien resultó herido y requirió atención médica inmediata.

Familiares del afectado lo trasladaron de urgencia al Hospital Integral de Santa María de Huazamota, donde fue recibido por personal médico para su valoración y tratamiento.

La doctora que lo atendió informó a las autoridades que el paciente presentó dos heridas por proyectil de arma de fuego en la región abdominal, así como una más en la pierna derecha. Las lesiones contaban con orificios de entrada y salida, por lo que fue sometido a observación médica especializada.

Hasta el cierre del reporte, Eliodoro García Escobedo se encontraba estable, mientras que las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales derivadas de la agresión.