Tras discusión, mujer hiere a su pareja con cuchillo en el cuello; ocurrió en Indé

Un hombre resultó lesionado en el cuello con un arma blanca durante una discusión con su pareja sentimental, registrada durante la madrugada de este lunes en la localidad de Buenos Aires, perteneciente al municipio de Indé, por lo que fue necesario trasladarlo a un hospital de Santa María del Oro para recibir atención médica.

El afectado fue identificado como Lucio Quiñonez Ramírez, de 39 años de edad, con domicilio en la mencionada comunidad, quien presentó una herida cortante de aproximadamente seis centímetros de longitud en la región lateral derecha del cuello, lesión que requirió seis puntos de sutura.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, durante el domingo el hombre estuvo consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de su pareja sentimental, identificada como Alondra, de 28 años, con quien comparte domicilio. En determinado momento, Lucio salió de la vivienda para comprar más bebidas alcohólicas.

Sin embargo, al regresar al inmueble comenzó una discusión con su pareja, quien presuntamente tomó un cuchillo y lo lesionó en el cuello. Esta versión fue proporcionada por el propio afectado durante la entrevista que sostuvo con elementos de la Policía Investigadora de Delitos, quienes acudieron al hospital para conocer las circunstancias de la agresión.

Fue aproximadamente a las 02:00 horas cuando una vecina avisó a la hermana del lesionado, que Lucio se encontraba herido. La mujer acudió al domicilio y lo encontró tirado boca abajo en el patio delantero de la vivienda, con una herida sangrante en el costado derecho del cuello , por lo que decidió auxiliarlo de inmediato.

Ante la situación, sus familiares lo trasladaron a bordo de una camioneta de la marca Ford, línea Explorer, color verde, hasta el Hospital Integral de Santa María del Oro, donde ingresó alrededor de las 05:00 horas. En el lugar fue atendido por el médico en turno, quien confirmó la lesión cortante y realizó el procedimiento correspondiente para cerrar la herida mediante seis puntos de sutura.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos tomaron conocimiento de los hechos luego de recibir un reporte de Seguridad Pública Municipal de Indé. Los agentes recabaron las declaraciones del lesionado y de su hermana para integrar la información correspondiente, a fin de esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad de la persona señalada como presunta agresora.