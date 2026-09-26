Tras discusión, sujetos rompen vidrio de una vivienda en Villas del Guadiana

Una vivienda del fraccionamiento Villas del Guadiana II resultó con daños luego de que varios hombres presuntamente arrojaran piedras contra el inmueble durante una discusión con los hijos de la propietaria.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas del pasado jueves, en un domicilio ubicado en la calle Corbus, donde la afectada señaló que varios hombres que viajaban en un automóvil negro acudieron al exterior de su domicilio.

Según su declaración, los ocupantes comenzaron a discutir con sus hijos y posteriormente sacaron piedras con las que rompieron uno de los vidrios de la casa.

Los responsables se retiraron del lugar de inmediato.

La afectada recibió indicaciones para presentar la denuncia correspondiente.