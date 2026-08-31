Tras discusión, vecinos golpean y lanzan a hombre de un puente peatonal en Durango

Un hombre terminó hospitalizado con lesiones de consideración luego de que presuntamente dos de sus vecinos lo agredieran y uno de ellos lo lanzara desde un puente peatonal, en la colonia División del Norte, de la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Francisco Javier Moreno Cabada, de 53 años de edad, quien ingresó aproximadamente a las 17:00 horas del domingo 30 de agosto al Hospital General 450, donde fue atendido por personal médico.

Francisco relató que cerca de las 14:30 horas se encontraba fumando un cigarro en un puente peatonal de la zona cuando se acercó un vecino, a quien identificó como Carlos, quien presuntamente comenzó a patearlo sin motivo aparente.

Momentos después llegó otro vecino, identificado únicamente como Alberto, quien le habría reclamado que se retirara a otro sitio a fumar debido a que se encontraba en un espacio destinado al paso de personas.

Según la versión del afectado, durante la discusión Alberto lo empujó y provocó que cayera desde una altura aproximada de dos metros. Al observar lo sucedido, ambos sujetos se retiraron del lugar.

Pese a las lesiones, Francisco logró regresar a su domicilio y pidió ayuda a una sobrina, quien se encargó de trasladarlo al Hospital General 450 para que recibiera atención médica.