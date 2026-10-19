Tras fin de semana frío y nublado, así será el clima en Durango la tarde de HOY lunes 19 de octubre

Luego de días en los que el frío fue protagonista en gran parte de Durango, este inicio de semana se prevé una variación en las condiciones climáticas en la entidad. ¿Cómo estará el clima el resto de HOY lunes 19 de octubre?

Pronóstico general

Para este lunes 19 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 2 permanecerá estacionario sobre el este y sureste del golfo de México, lo que favorecerá lluvias puntuales torrenciales torrenciales en zonas de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. De igual manera, se prevén precipitaciones muy fuertes en algunas zonas de Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias fuertes en Campeche.

La masa de aire polar que acompaña al sistema frontal mantendrá un descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional. También se prevé un evento de “Norte”, con rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en el centro y sur de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepech.

Las condiciones de viento estarán acompañadas también de oleaje de entre 2 y 4 metros en las costas del sur de Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y el golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, el ciclón tropical “Trudy” continuará debilitándose gradualmente frente a las costas del Pacífico central mexicano. Su presencia ocasionará lluvias puntuales fuertes en algunas zonas de Jalisco, donde también se pronostican rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora y oleaje de entre 2 y 3 metros de altura.

Mientras tanto, un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, así como la presencia de inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla, Estado de México y Michoacán.

Finalmente, se pronostican chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México. En tanto, Sinaloa y San Luis Potosí podrían registrar lluvias aisladas.

Pronóstico para el estado de Durango

El reporte del SMN para el estado de Durango señala que durante las primeras horas se registraría un ambiente frío a fresco en la mayor parte de la entidad, con temperaturas de entre 0 y 5 grados centígrados, con heladas en zonas serranas.

Se prevé que durante el transcurso del día el cielo se mantenga de medio nublado a nublado, con clima de templado a cálido en gran parte de la entidad, y con probabilidad de que se registren intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en algunas zonas.

En cuanto al viento, se espera que tenga una velocidad de 10 a 20 km/h, con ráfagas de 30 a 50 km/h.

Clima en la ciudad de Durango

En cuanto al pronóstico para la ciudad de Durango, este lunes se registraron temperaturas mínimas que habrían rondado entre los 9 y los 11 grados centígrados, que conforme avance el día subirán de manera gradual hasta alcanzar una máximas de entre 24 y 25 grados, entre las 15:00 y las 17:00 horas.

A diferencia de días pasados, se prevé que la mayor parte del día el cielo se mantenga despejado, sin probabilidad de que se registren lluvias en la capital.

Sobre el viento, se espera que tenga en la ciudad de Durango una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 20 km/h.