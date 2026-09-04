Tras fuertes vientos y lluvia, letrero cae sobre mujer en Zona Centro de Durango

La tarde de este viernes 4 de septiembre, luego de las fuertes precipitaciones registradas en algunas zonas de la ciudad de Durango, se registró un accidente en el Centro de la capital, donde un letrero cayó sobre una mujer.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Pasteur, entre 5 de Febrero y Pino Suárez, donde una mujer, al parecer comerciante, resultó lesionada luego de que una estructura colapsara debido a los fuertes vientos registrados en la zona.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se trata de una estructura de tablaroca con marcos de aluminio, la cual habría colapsado y caído sobre la mujer, quien se encontraba en un puesto de venta instalado sobre la vía pública.

Tras el accidente, personas que se encontraban en el lugar realizaron el llamado al número de emergencias 911. Minutos después arribaron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a la mujer y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica y descartar lesiones de consideración.

Al sitio también acudieron elementos de Protección Civil Municipal, quienes realizaron una inspección en la zona para descartar cualquier otro riesgo y prevenir un nuevo incidente.