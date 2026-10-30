Tras fuga en Jardines de Durango, anuncian mayor supervisión y control a empresas gaseras

Tras la fuga de gas natural que provocó una fuerte movilización de autoridades y de la sociedad civil para evitar un accidente, las autoridades municipales anunciaron que habrá mayor supervisión y control de este tipo de empresas en la ciudad.

La fuga, que se registró el pasado 26 de octubre en el fraccionamiento Jardines de Durango, causó temor entre los vecinos de la zona, así como en comercios e instituciones educativas que debieron evacuar.

En el municipio de Durango, la Dirección de Desarrollo Urbano es la encargada de otorgar los permisos de construcción a las empresas, no solo de gas, sino de todas aquellas que intervienen en el subsuelo, así lo precisó la directora, Norma Miramontes Ayala.

Apuntó que se han revisado los expedientes de las intervenciones que se han realizado en el municipio, donde son dos las empresas que han trabajado para introducir gas natural a la ciudad . En total, se tienen registrados 156 kilómetros de líneas, con conexiones de entre 2 y 8 pulgadas.

“Tenemos un total de 53 licencias emitidas, licencias que cada una tiene diferente alcance, diferente kilometraje y diferente intención, es decir, algunas van a un tema de índole comercial, a los comercios del gas y algunos otros, pues, a casas habitación”, detalló.

Aseguró que todas las licencias que han sido otorgadas cumplen con la normativa , no solo del municipio, sino también con los estándares federales e internacionales.

“Hemos ido mejorando y hemos ido robusteciendo la normatividad y nuestros procedimientos, porque la verdad, pues en este tipo de cosas no tendríamos que escatimar en ninguna de las situaciones”, señaló.

PERMISOS Y REGLAMENTO

De acuerdo con la información que se dio a conocer que en el 2018 comenzó la actualización del Reglamento de Construcciones, principalmente en los requisitos y lineamientos para la instalación de gas natural.

Los expedientes con los que se cuenta a la fecha dijo que se encuentran completos y deben incluir los dictámenes de las dependencias correspondientes, no solo del ámbito municipal, ya que, cuando las obras cruzan por una zona federal, se debe solicitar el permiso y dictamen correspondiente a dependencias federales.

Miramontes Ayala precisó que “son tres etapas: una en la que se autoriza la licencia, otra en la que se da seguimiento y una más para el cierre de la licencia”.

En cuanto a la profundidad de las tuberías, explicó que la certificación corresponde a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), por lo que no es determinada por ninguna dependencia municipal. Esta se establece con base en el entorno y la infraestructura de las vialidades.

La funcionaria mencionó que se continúa la actualización del Reglamento de Construcciones. Además, destacó que solicitan tres requisitos adicionales que, aseguró, no se exigen en ningún otro municipio, entre ellos, un director responsable de obra en materia de obra civil, es decir, un DRO tipo C, quien verifica cómo se interviene la vialidad, así como un riego de sello solicitado por la Dirección de Obras Públicas.

Cuando se termina una obra en alguna vialidad, se debe realizar el recarpeteo, procurando que quede un poco más elevado para evitar que se forme una cuneta en el área donde se realizó la intervención.