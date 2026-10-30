Tras homicidio de mujer trans en Durango, demandan acciones urgentes para atender rezago

Tras el asesinato de una mujer trans en Durango, calificado por colectivos como un crimen de odio y transfeminicidio, representantes de la comunidad LGBT+ exigieron a las autoridades estatales y al Congreso local acciones urgentes, atender el rezago legislativo y la creación de una fiscalía especializada en delitos que involucren a la diversidad sexual.

Asimismo, durante una manifestación al exterior del Congreso, activistas señalaron que la falta de una ley de identidad de género expuso a la víctima a discriminación mediática, además de impedir que el homicidio sea juzgado como un crimen de odio.

“Algo no se está haciendo bien. Los involucrados en el tema debemos asumir culpas, llámense autoridades, llámense gobiernos, llámense congreso local. También nosotros como activismo, como comunidad, como organizaciones. Pero también la sociedad duranguense debe hacer una revaloración de lo que está sucediendo en redes sociales”, estableció Tadeo Campagne.

Asimismo, refirió que Durango se encuentra entre los estados más rezagados del país en materia de derechos y protección a la diversidad. “Lo que sucedió en Durango fue un crimen de odio, fue un transfeminicidio. Y en Durango, al haber una falta de legislación, no se va a poder juzgar como crimen de odio, no se va a poder juzgar como transfeminicidio. Y es responsabilidad de los y las diputadas de todos los grupos parlamentarios”, enfatizó.

Asimismo, advirtió que se mantendrán atentos del juicio público que se desarrolle en torno a este caso y de que se apliquen los protocolos respectivos.

Finalmente, expuso que se debe proteger el mal uso del cambio de identidad, para evitar casos como el que está ocurriendo en Durango.