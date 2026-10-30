Durango

LGBTQ+

Tras homicidio de mujer trans en Durango, demandan acciones urgentes para atender rezago

Por falta de legislación, el asesinato no podrá juzgarse como un transfeminicidio.

Tras homicidio de mujer trans en Durango, demandan acciones urgentes para atender rezago

Tras homicidio de mujer trans en Durango, demandan acciones urgentes para atender rezago

CLAUDIA BARRIENTOS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Tras el asesinato de una mujer trans en Durango, calificado por colectivos como un crimen de odio y transfeminicidio, representantes de la comunidad LGBT+ exigieron a las autoridades estatales y al Congreso local acciones urgentes, atender el rezago legislativo y la creación de una fiscalía especializada en delitos que involucren a la diversidad sexual.

Asimismo, durante una manifestación al exterior del Congreso, activistas señalaron que la falta de una ley de identidad de género expuso a la víctima a discriminación mediática, además de impedir que el homicidio sea juzgado como un crimen de odio.

“Algo no se está haciendo bien. Los involucrados en el tema debemos asumir culpas, llámense autoridades, llámense gobiernos, llámense congreso local. También nosotros como activismo, como comunidad, como organizaciones. Pero también la sociedad duranguense debe hacer una revaloración de lo que está sucediendo en redes sociales”, estableció Tadeo Campagne.

Asimismo, refirió que Durango se encuentra entre los estados más rezagados del país en materia de derechos y protección a la diversidad. “Lo que sucedió en Durango fue un crimen de odio, fue un transfeminicidio. Y en Durango, al haber una falta de legislación, no se va a poder juzgar como crimen de odio, no se va a poder juzgar como transfeminicidio. Y es responsabilidad de los y las diputadas de todos los grupos parlamentarios”, enfatizó.

Asimismo, advirtió que se mantendrán atentos del juicio público que se desarrolle en torno a este caso y de que se apliquen los protocolos respectivos.


Finalmente, expuso que se debe proteger el mal uso del cambio de identidad, para evitar casos como el que está ocurriendo en Durango.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: LGBT asesinato mujer trans Durango crimen, llámense, Durango,, Tras

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas