Tras incremento al costo, disminuyen multas por conductores ebrios en Durango

Fue en febrero de 2026 cuando entró en vigor el incremento en las multas viales en el municipio de Durango, principalmente en aquellas relacionadas con conducir en algún grado de ebriedad o negarse a realizar el examen médico. A la fecha, las autoridades señalan que, a partir de este aumento, ha disminuido el número de conductores alcoholizados.

¿Cuánto cuestan las multas por conducir ebrio en Durango?

De acuerdo con lo establecido por el Municipio, conducir en primer grado de ebriedad implica una multa de 140 UMAs, equivalente a 16 mil 422 pesos; en el caso del segundo grado de ebriedad, la sanción asciende a 17 mil 595 pesos, mientras que negarse al examen médico representa una multa de 160 UMAs, es decir, 18 mil 768 pesos.

El subdirector de Vialidad, Luis Enrique Muñoz, señaló que se ha detectado una menor incidencia de conductores en estado de ebriedad, situación que atribuyó precisamente al incremento de las infracciones viales.

Indicó que anteriormente se detectaban alrededor de 60 conductores durante los fines de semana en los retenes antialcohol, mientras que ahora la cifra ha disminuido a entre 30 y 35.

En cuanto a los accidentes de tránsito, de los que se registran hasta 120 por semana, comentó que la mayoría se resuelve entre las partes involucradas, debido a que ya cuentan con una póliza de seguro para cubrir daños a terceros.

El resto de los accidentes, en los que resultan personas lesionadas o no se logra un acuerdo entre las partes, se turna al Ministerio Público. De estos casos, señaló que solamente alrededor de cuatro involucraban a conductores en estado de ebriedad.

¿Seguirán los operativos antialcohol?

Sobre los filtros o retenes antialcohol, el subdirector indicó que continuarán instalándose en distintas vialidades y avenidas principales los viernes, sábados y domingos.

Explicó que la ubicación cambia constantemente para evitar que los conductores sepan dónde se encuentran los operativos , por lo que los elementos permanecen solamente una o dos horas en cada punto antes de trasladarse a otro.

Para evitar filtraciones sobre la ubicación de los operativos, indicó que existe una rotación constante de los elementos. Añadió que estas acciones han permitido disminuir las estadísticas de infracciones y accidentes relacionados con el consumo de alcohol.