Tras informe de Claudia Sheinbaum, CCE ve pendientes en seguridad e inversión

En torno al informe de rendición de cuentas que llevó a cabo la Presidenta Claudia Sheinbaum, a dos años de su triunfo electoral, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo, expuso que la iniciativa privada ve retos en materia de seguridad e inversión, principalmente.

“Reconocemos el ejercicio de rendición de cuentas realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su segundo aniversario del triunfo; sin embargo, desde la iniciativa privada consideramos que aún existen desafíos importantes que requieren atención para fortalecer la economía nacional y brindar mayor certidumbre a quienes generan empleo”.

“Valoramos la defensa de los intereses nacionales y el llamado realizado por la Presidenta en el contexto de la relación con Estados Unidos. No obstante, consideramos fundamental que esta relación se conduzca con diálogo, responsabilidad y visión estratégica, privilegiando siempre los acuerdos que permitan mantener la estabilidad económica y comercial entre ambas naciones”, indicó.

Refirió que Estados Unidos es el principal socio comercial de México y millones de empleos dependen de una relación bilateral sólida. “Por ello, más que escenarios de confrontación, el país requiere c ertidumbre para la inversión, fortalecimiento del T-MEC y condiciones que permitan seguir atrayendo capital productivo”, manifestó.

Al mismo tiempo, dijo que los retos internos siguen siendo importantes. “Temas como seguridad, infraestructura, energía, Estado de Derecho y certeza jurídica continúan siendo factores determinantes para impulsar la competitividad del país”, dijo.

Por lo que reiteró que las empresas reconocen los avances, pero también se observan áreas de oportunidad donde se requieren resultados concretos.