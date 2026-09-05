Tras la lesión de su compañero, la 'Hormiga' González peleará la titularidad en Olympiacos

Armando “Hormiga” González podría encontrarse ante una oportunidad importante apenas unas semanas después de comenzar su aventura en el futbol europeo.

El delantero mexicano sumó nuevos minutos con el Olympiakos durante el empate 1-1 frente al Volos NFC, aunque su ingreso se produjo después de la aparatosa lesión sufrida por Ayoub El Kaabi, habitual referente ofensivo del conjunto griego.

¿Qué fue lo que pasó?

La acción ocurrió durante la recta final del primer tiempo, cuando El Kaabi disputó una pelota dentro del área ante la salida del guardameta Marios Siampanis.

En el choque, la pierna izquierda del atacante marroquí quedó comprometida entre el césped y el cuerpo del portero, provocando inmediatamente preocupación entre compañeros, rivales y cuerpo técnico. El jugador finalmente tuvo que abandonar el encuentro en camilla.

José Luis Mendilibar reaccionó rápidamente y mandó llamar a González, quien comenzó el compromiso desde el banquillo. El mexicano tomó el lugar de El Kaabi y pasó a desempeñarse como referencia en el ataque del Olympiakos durante el resto del encuentro.

La lesión podría cambiar la competencia por la titularidad

Hasta el momento no existe un reporte médico definitivo por parte del club sobre el alcance de la lesión de Ayoub El Kaabi, por lo que será necesario esperar los estudios correspondientes antes de conocer cuánto tiempo podría permanecer fuera de actividad. Sin embargo, una eventual ausencia del marroquí modificaría el panorama de la delantera del Olympiakos y abriría una oportunidad directa para la “Hormiga”.

La competencia no estará definida únicamente por la ausencia de un compañero. González tendrá que aprovechar cada oportunidad para convencer al entrenador español, principalmente porque el Olympiakos afrontará diferentes competencias durante la temporada y requiere profundidad en su plantel.

La “Hormiga” ya ha respondido

El momento llega cuando Armando González comenzaba precisamente a ganarse un espacio en su nuevo equipo. El pasado 2 de septiembre tuvo su primera titularidad con el Olympiakos durante el encuentro de Copa de Grecia frente al AE Larissa y respondió con una actuación destacada.

El exdelantero de Chivas marcó su primer gol oficial en Europa al minuto 34' con un remate de cabeza y además aportó una asistencia para Bruno Onyemaechi en la goleada 4-0. González permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 81', dando una primera muestra de que puede convertirse en una alternativa real para Mendilibar.