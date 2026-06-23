Tras la tromba de este lunes en Durango capital, ¿cómo será el clima HOY martes 23 de junio?

La interacción de distintos sistemas meteorológicos seguirá generando condiciones inestables sobre gran parte del territorio nacional este martes 23 de junio, con presencia de lluvias de diversa intensidad, tormentas eléctricas y rachas de viento en múltiples regiones. ¿Qué dice el pronóstico para México y Durango?

Pronóstico para México

Un canal de baja presión en el norte del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y la entrada de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y del golfo de México, favorecerá el desarrollo de lluvias puntuales fuertes en el oriente de San Luis Potosí y el sur de Nayarit.

Además, se prevén intervalos de chubascos en regiones de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, así como lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con una vaguada extendida sobre el sur del país y otro canal de baja presión en el oriente y centro del territorio, mantendrán condiciones favorables para lluvias más intensas en varias entidades. A ello se suma la onda tropical 9, que avanzará al sur de Guerrero y Michoacán, reforzando la inestabilidad.

Asimismo, se prevén lluvias fuertes en el norte de Querétaro, Morelos, el suroeste del Estado de México, la Ciudad de México, el oeste de Tabasco y el este de Chiapas. En tanto, se presentarán chubascos en Guanajuato y Tlaxcala, todos con posibilidad de descargas eléctricas y granizo.

Finalmente, continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del país, con persistencia de la onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y el norte de Durango, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas.

Clima en el estado de Durango

Para este martes, se mantendrá la presencia de nubosidad variable en el estado de Durango, con cielo de medio nublado a nublado durante gran parte del día, además de condiciones para la presencia de chubascos en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan intervalos de chubascos en el territorio duranguense, los cuales podrían presentarse de forma dispersa a lo largo del día y estar acompañados de descargas eléctricas, sin descartar la posible caída de granizo en algunas zonas.

Durante la mañana, el ambiente será de fresco a templado, con temperaturas más bajas en zonas serranas, mientras que hacia la tarde el ambiente se tornará cálido a caluroso en gran parte del estado, y muy caluroso en el norte de Durango, donde persiste la influencia de la onda de calor, con temperaturas que podrían alcanzar valores cercanos a los 35 a 40 grados centígrados.

En cuanto al viento, se prevén condiciones de componente variable con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, así como rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en distintas regiones.

Clima en la ciudad de Durango

De acuerdo con lo que indica el SMN, este martes la ciudad de Durango amanecería con temperaturas mínimas que rondarían los 16 grados centígrados, y que a lo largo del día subirían hasta alcanzar una máxima de 30 a 32 grados, entre las 15:00 y 18:00 horas.

A diferencia de este pasado lunes, hoy martes el cielo se mantendrá despejado, con ligera nubosidad a partir de las 15:00 horas; sin embargo, no se prevén lluvias de consideración en la capital.

El viento se mantendrá este martes con velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h.