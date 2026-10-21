Tras lanzar agua sucia en oficinas de MC, denuncian a Gutiérrez Mancilla y piden su remoción

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, anunció que después de los hechos de violencia ocurridos el pasado martes, en los cuales el diputado del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, confrontó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, se recibió una denuncia por parte de MC, que será atendida de forma “urgente”.

“La Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, condena de manera enérgica los hechos de violencia ocurridos ayer. Se instruirá al comité de ética a que atienda de manera urgente este asunto una vez que la queja haya sido presentada. Ya movimiento ciudadano presentó la queja ante el comité de ética”, dio a conocer.

En conferencia de prensa, luego de una reunión exprofesa con el fin de atender dicho caso, convocada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Bolaños Cacho Cué explicó que derivado de esta revisión, podría sancionarse a Carlos Mancilla, inclusive con la remoción del cargo de presidente de la Comisión de la Juventud.

“Respecto de las posibles sanciones, el código de ética prevé tres tipos de sanciones: el primero es una amonestación, la segunda es una remoción de cualquier cargo legislativo es decir cualquier posición que ocupe dentro del desempeño de sus funciones como legislador o legisladora, y el tercero es un descuento dentro de su dieta, habrá de ser el comité de ética el que determine la sanción que corresponda”, detalló.

Endurecerán acceso a la Cámara de Diputados

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja hizo un llamado enérgico al respeto de los espacios de los grupos parlamentarios, e informó que, además, se endurecerán los protocolos de acceso a la Cámara, toda vez que, durante los hechos de este martes, un grupo de personas apoyó al diputado priista.

“Solicitamos el listado de manera inmediata a la dirección general de resguardo y seguridad de la Cámara de Diputados, un informe detallado de todas las personas que participaron en los hechos del día de ayer que no son ni diputadas ni diputados para que se les niegue el acceso de manera inmediata a todo el Palacio legislativo. Una vez que se tenga el nombre de todas esas personas se solicitara a recursos humanos ver si están dados de alta en alguna nómina de la Cámara de Diputados o en alguna comisión para que se determinen las sanciones correspondientes”, declaró.

PAN apoya decisión

Tras el encuentro, el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, explicó que su grupo parlamentario respaldó su determinación.

“El PAN avala los puntos que hemos acordado. No hay manera en la que esta coordinación avale ningún tipo de agresión en la Cámara ni a la invasión a los grupos parlamentarios. Yo he mantenido esta postura de manera consistente durante todos los años que he sido legislador”, concluyó.

Por su parte, Ivonne Ortega, coordinadora de MC en la Cámara de Diputados, adelantó que su grupo parlamentario analiza interponer una denuncia penal contra Gutiérrez Mancilla.