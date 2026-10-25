Tras llamada de despedida, encuentra a su amigo sin vida en el San José III

Un hombre fue localizado sin vida durante la noche del sábado al interior de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento San José III, de la ciudad de Durango, luego de que uno de sus amigos acudiera a buscarlo tras recibir una llamada que le generó preocupación por su bienestar.

Los hechos se registraron el 24 de octubre, en una vivienda de la calle Santa Catalina, donde fue encontrado sin vida un hombre de iniciales HMCC, de 42 años de edad.

De acuerdo con la información recabada por los agentes investigadores, aproximadamente a las 20:30 horas, un amigo y compañero de trabajo del ahora fallecido recibió una llamada telefónica en la que este expresó una serie de comentarios de desesperanza, por lo que decidió trasladarse hasta su domicilio para verificar que se encontrara bien.

Al llegar al inmueble, el hombre llamó a la puerta en repetidas ocasiones, pero al no obtener respuesta y encontrar el acceso abierto, decidió ingresar. Fue entonces cuando descubrió a su amigo inconsciente en el área de las escaleras, por autolesión, razón por la cual solicitó ayuda a uno de los vecinos, quien intervino con la intención de auxiliarlo.

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, quienes realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal también arribaron para resguardar el lugar.

Durante las investigaciones, los agentes entrevistaron a la esposa del fallecido, quien manifestó que su esposo atravesaba por dificultades económicas y problemas de salud emocional. En la inspección del domicilio no se localizaron indicios adicionales de violencia ni algún mensaje póstumo.

Finalmente, el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer oficialmente la causa del fallecimiento, mientras que las autoridades mantienen el caso bajo investigación como un probable suicidio.