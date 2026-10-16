Tras llamarada en parrilla, restaurante de Durango asegura tener certificación de Protección Civil

Luego del incidente que se registró en el área de cocina del restaurante Roy’s, ubicado dentro del complejo Distrito Hampton, por una llamarada que alcanzó el ducto de extracción, se emitió un comunicado para aclarar que este establecimiento cumple con la certificación en materia de Protección Civil.

De acuerdo con la información difundida por la administración, el personal capacitado intervino de manera inmediata y logró controlar la situación en cuestión de minutos, evitando pérdidas de consideración.

Además, como parte de los protocolos de emergencia implementados en el inmueble, se procedió a la evacuación preventiva de las personas que se encontraban en el lugar. Al sitio llegaron bomberos, quienes realizaron las maniobras pertinentes y aseguraron la zona para descartar cualquier riesgo posterior.

La administración destacó que tanto el complejo como el restaurante cuentan con licencia de funcionamiento vigente, así como con la certificación correspondiente en materia de Protección Civil y sistemas contra incendios.

Asimismo, refrendaron su compromiso con la seguridad y calidad en el servicio.