Tras mañana fría en Durango, ¿cómo será el clima en la tarde de HOY sábado 7 de noviembre?

Luego de algunos días de lluvias en Durango, estas condiciones comienzan a disminuir, mientras las condiciones de frío se hacen más presentes. Tras una mañana fría en Durango, ¿cómo será el clima la tarde de HOY sábado 7 de noviembre? Esto dice el pronóstico.

Pronóstico general

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que el frente frío número 4 continuará fortaleciéndose y recorrerá el norte, noreste y oriente de México. En interacción con un canal de baja presión, además de vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias intensas en algunas zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como precipitaciones muy fuertes en Chihuahua y Chiapas.

Aunado a esto, se prevén chubascos y lluvias fuertes en distintas entidades del norte, centro, oriente y sureste del país. La masa de aire frío que acompaña al sistema frontal también favorecerá un ambiente más fresco, principalmente en las regiones norte y noreste del territorio nacional.

Por otro lado, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico propiciará lluvias fuertes en Guerrero, especialmente en la costa y el este del estado, además de precipitaciones y chubascos en zonas del occidente, sur y la península de Yucatán.

Clima en el estado de Durango

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante las primeras horas de este sábado se presentaron temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados en las zonas serranas de Durango, donde prevaleció un ambiente muy frío.

Para la tarde, se espera que las condiciones cambien y den paso a un ambiente templado a cálido en la entidad, luego de las bajas temperaturas registradas durante la mañana.

Respecto a las condiciones del cielo, se pronostica que permanezca parcialmente nublado a nublado durante el día. Aunque no se descartan precipitaciones, el SMN contempla únicamente lluvias aisladas en Durango, con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros.

En cuanto al viento, se esperan corrientes de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en diferentes regiones del estado.

Pronóstico para Durango capital

Una vez más se registró una mañana fría en la ciudad de Durango, con temperaturas mínimas que habrían rondado entre los 7 y 8 grados centígrados; sin embargo, se prevé que la tarde sea cálida, con temperaturas de hasta 26 grados, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

El cielo se mantendrá mayormente soleado este sábado y sin probabilidad de lluvias para la ciudad de Durango.

En cuanto al viento, para este sábado se espera que tenga una velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 40 km/h.