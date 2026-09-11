Tras mañana lluviosa en Durango, ¿cómo será el clima la tarde de HOY viernes 11 de septiembre?

Los días lluviosos siguen presentes en gran parte de México, con pronóstico de precipitaciones de intensidad variable en diversas zonas del país. ¿Cómo será el clima en Durango este viernes 11 de septiembre? Esto es lo que dice el pronóstico para el día.

Pronóstico general

Para este viernes 11 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional ocasionarán lluvias puntuales intensas en regiones de Baja California Sur, Sinaloa y Durango; mientras que se esperan lluvias muy fuertes en Sonora y lluvias fuertes en Chihuahua. En Baja California se prevén lluvias con intervalos de chubascos, todas acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Además de esto, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, así como la onda tropical 38, que se desplazará sobre el occidente de la República Mexicana, generarán lluvias muy fuertes en zonas de Zacatecas y Oaxaca, además de lluvias fuertes en distintos puntos del centro, oriente y sureste del país.

También se esperan chubascos en estados del noreste, así como en algunas entidades del sur y la península de Yucatán.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en el norte del país y en estados del litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán. Asimismo, continuará la onda de calor en zonas de Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Tamaulipas.

Clima en el estado de Durango

El SMN señala que para este viernes 11 de septiembre, el estado de Durango amanecería con temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados en zonas serranas, por lo que durante las primeras horas del día se prevé un ambiente frío, acompañado de bancos de niebla en algunos puntos.

Conforme avance la jornada, el termómetro aumentará de manera considerable, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados en distintas regiones de la entidad, por lo que se mantendrá un ambiente cálido a caluroso durante la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el noroeste y oeste de Durango. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas.

Finalmente, se espera viento de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en algunas zonas del estado, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles afectaciones.

¿Qué dice el pronóstico para la ciudad de Durango?

El reporte del SMN para este viernes señala que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 13 y los 14 grados centígrados, que con el paso de las horas subirá gradualmente hasta alcanzar una máxima de 26 a 27 grados, entre las 13:00 y las 15:00 horas.

Luego de un cielo nublado y lluvias durante las primeras horas de la mañana de este viernes, se prevé que el cielo se despeje cerca de las 09:00 horas, y se mantenga así hasta las 14:00 horas, para luego pasar a ser nublado y con probabilidad de lluvias alrededor de las 16:00 horas.

Se espera que el cielo tenga una velocidad de 5 a 10 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Para la madrugada del sábado, el termómetro descenderá hasta los 13 grados centígrados.