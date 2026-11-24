Conforme se acerca el mes de diciembre, las temperaturas mínimas son cada vez más baja en gran parte de México, por lo que las mañanas son cada vez más frías. ¿Cómo será el clima en Durango este martes 24 de noviembre? Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que para este martes 24 de noviembre, el frente frío 8 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México, y estará en interacción con un canal de baja presión en la región sureste del país y con la corriente en chorro subtropical.

Estas condiciones ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Tabasco y Campeche; lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas; y finalmente chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Coahuila.

Además, para este martes la masa de aire ártico asociada al frente frío 8 mantendrá las temperaturas frías a muy frías en el norte, noreste, oriente y centro del país; además de evento de “Norte”, con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en los estados de Tamaulipas y Veracruz, y de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por último, canales de baja presión en el interior del país, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico generado por la corriente en chorro subtropical, darán paso a intervalos de chubascos en estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Clima en el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN para este martes, el estado de Durango amanecería con temperaturas muy bajas, sobre todo en la zona serrana de la entidad, donde se habrían registrado entre -10 y -5 grados centígrados.

Con estos valores, por la mañana se esperaba un ambiente frío a fresco con bancos de niebla, y muy frío a gélido en la sierra, aunque para la tarde el ambiente será de fresco a templado.

Se prevé que el cielo se mantenga de medio nublado a nublado en la región de la Mesa del Norte, incluido el estado de Durango, aunque no se prevé que se registren lluvias.

Sobre el viento, para este martes el estado de Durango prevé que tenga una dirección variable de 10 a 20 km/h, y rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Pronóstico para la ciudad de Durango

El pronóstico para este 24 de noviembre señalaba que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 4 y los 6 grados centígrados, dando paso a una mañana muy fría en la capital.

A lo largo del día la temperatura subirá hasta alcanzar una máxima de hasta 21 grados centígrados, alrededor de las 15:00 horas, por lo que el clima será fresco incluso durante la tarde.

Se espera que para este martes el cielo se mantenga mayormente nublado, aunque sin probabilidad de que se registren lluvias en la capital duranguense.

En cuanto al viento, se espera que tenga una velocidad que ronde entre los 5 y 10 km/h, con ráfagas que alcanzarían o superarían los 30 km/h.

Para la madrugada del miércoles, el termómetro descenderá hasta una temperatura mínima entre los 4 y 6 grados centígrados.