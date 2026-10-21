Tras mañana soleada en Durango, ¿cómo será el clima la tarde de HOY miércoles 21 de octubre?

Luego de varios días en los que las temperaturas registraron un descenso en gran parte del estado de Durango, incluida la capital, para este miércoles los valores tuvieron un ligero aumento, dando paso a una mañana y tarde más templada. ¿Qué dice el pronóstico para este miércoles?

Pronóstico general

Para este miércoles 21 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la masa de aire polar asociada al frente frío 2 mantendrá vientos del norte y oleaje elevado en la costa sur de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el occidente del golfo de México y el sureste del país, en interacción con la entrada de humedad del mar Caribe y del golfo, propiciará lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes en Tabasco y Chiapas.

También se esperan lluvias fuertes en Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Campeche y Quintana Roo, mientras que en Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Yucatán se pronostican chubascos. En tanto, Nuevo León y Ciudad de México podrían registrar lluvias aisladas.

Asimismo, otro canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional, combinado con condiciones de inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas de Chihuahua y chubascos en Durango, San Luis Potosí, Querétaro y Michoacán. También se prevén precipitaciones aisladas en Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima y Guanajuato.

Finalmente, el SMN señaló que durante la noche se espera la aproximación del frente frío número 3 al noroeste de México, que favorecerá la presencia de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, durante la madrugada y primeras horas de este miércoles 21 de octubre se registraron condiciones frías en las zonas serranas de Durango, donde existía pronóstico de temperaturas mínimas entre 0 y 5 grados centígrados. Para el transcurso de la tarde, se espera un ambiente cálido en gran parte de la entidad.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostica cielo de medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos y acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros en distintas zonas del estado. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Respecto al viento, se esperan velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en algunas regiones de Durango.

¿Cómo estará el clima en la ciudad de Durango?

Luego de una mañana un poco más templada que en días pasados, este miércoles la ciudad de Durango amaneció con una temperatura mínima que habría rondado entre los 14 y 17 grados centígrados.

Se prevé que conforme avancen las horas, la temperatura máxima alcance hasta entre 24 y 26 grados, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

Se espera además que luego de varios días nublados, este miércoles el cielo se mantenga mayormente despejado, aunque presentaría algo de nubosidad cerca de las 18:00 horas, aunque con bajas probabilidades de que se registren lluvias ligeras.

Sobre el viento, se prevé que este miércoles se registren velocidades de 5 a 10 km/h, con ráfagas que incluso podrían superar los 45 km/h.