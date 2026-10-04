Tras más 200 días encerrado, mexicano Juan García gana el reto de MrBeast

Uno de los desafíos más controversiales de MrBeast este 2026, sin duda fue el reto lanzado en un supermercado en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde el mexicano Juan García se ganó la admiración y el apoyo de miles de internautas gracias a su carismática personalidad.

Este desafío comenzó cuando los compradores fueron sorprendidos por el influencer con un reto en el que el último en salir podría ganar inicialmente 250 mil dólares, donde tras varios días de grabación las alianzas y el sabotaje entre los competidores acaparó los reflectores.

Juan García se colocó entre los favoritos

Entre decenas de participantes, el mexicano de 56 años se colocó rápidamente entre los favoritos del reto al demostrar inteligencia y un amplio sentido de supervivencia desde los primeros días de la competencia.

A pesar de que al inicio el reto consistía en que el último en salir del supermercado se convertiría en el ganador, el reto solo llegó hasta el día 67 donde los cuatro finalistas, incluido Juan García, aceptaron la propuesta del youtuber de cambiar las reglas del juego .

Luego del giro inesperado, la tienda fue abastecida y el nuevo reto era ingerir los 4.3 millones de calorías que sumaba el total de los productos comestibles entre los cuatro finalistas , ahora para ganar un millón de dólares.

Asimismo, una de las reglas más importantes para ganar el premio, fue que por cada caloría que fuera desperdiciada, sin importar el alimento, se descontaría un dólar de la suma total del dinero .

Por ello, una de las primeras medidas de los participantes fue congelar la comida perecedera para alargar su tiempo de vida como frutas, verduras y carnes. Conforme pasaban los días, el ejercicio, las dinámicas para donar insumos, además de las visitas de familiares y deportistas, ayudaron para acabar con la comida del establecimiento.

Fue así que, tras demostrar compañerismo durante el encierro de más de 200 días, superar una lesión en el tobillo, Juan García, junto con Jackson, Rayhon y Eldin lograron superar el desafío de acabar con toda la comida del supermercado y el premio del millón de dólares se dividió entre cada finalista.

Fotos: Redes Sociales MrBeast

MrBeast le hizo varios regalos a Juan García durante el reto