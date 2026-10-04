Tras muerte de bebés en Durango y Jalisco, PAN prepara denuncia contra Zoé Robledo ante FGR

Tras acumularse anomalías y negligencias en la operación de clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nivel nacional, que ha derivado también en el fallecimiento de bebés en Durango y Jalisco, integrantes del PAN exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) fortalecer las investigaciones y establecer responsabilidades en contra de la Dirección General del IMSS.

El diputado federal, Ernesto Sánchez Rodríguez, aclaró que el PAN no criminaliza a médicos y enfermeras o enfermeros, y consideró de suma relevancia conocer bajo qué condiciones trabajan.

“Porque sabemos muy bien que no reciben los insumos necesarios, laboran en ambientes antihigiénicos y sus directivos muchas veces no tienen los conocimientos médicos necesarios y son simples cuotas políticas”, indicó.

El panista agregó que la muerte de ocho bebés en Jalisco y Durango "pone en la mira la mala administración de los hospitales del IMSS".

“Padres, familias y usuarios de manera histórica han denunciado la incapacidad de las autoridades para resolver los esquemas financieros que acumulan junto con las deficiencias en cada unidad médica del país”, denunció.

Ante las versiones de una bacteria generalizada, como es el brote de ‘Klebsiella pneumoniae’, el panista exigió a Cofepris investigar y contener la propagación de este virus.

PAN pide que investigación alcance a Robledo

Por su parte, la diputada federal del PAN, Paulina Rubio, comentó que ingresará denuncias ante la FGR en contra de Zoé Robledo, director del IMSS.

“No perdamos de vista la responsabilidad del director del IMSS, Robledo; decir que se iniciará una investigación clínica anticipa que tiene que ver con errores médicos, y las investigaciones también deberán alcanzar al director general”, declaró.

Laura Álvarez Soto, diputada local del PAN, añadió que la realidad que vive el IMSS es que sus médicos ni siquiera cuentan con lo elemental para hacer su trabajo.

"No hay medicinas, no hay insumos, no hay equipo, y quieren venir a echarle la culpa solamente a los médicos, a esos médicos, justamente que se quejaron en Veracruz de no tener insumos y no poder atender a la gente, en respuesta, reciben la amenaza del director de no dar trámite a la validación de su residencia, los mismos médicos que se quejaron en Jalisco, y que se manifestaron exactamente por las mismas razones en el gobierno evidentemente indolente de Morena", expresó.