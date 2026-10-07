Tras ofrecer 40 mil pesos para atacar a obispo, Fiscalía investiga a youtuber ‘Jose Lapiz’

La Unidad de Delitos Cibernéticos trabaja actualmente para reunir elementos que permitan llevar el caso ante un juez, después de que el youtuber conocido como José Lápiz ofreciera 40 mil pesos a quien atentara contra el obispo de Aguascalientes.

El fiscal estatal, Manuel Alonso García, informó que desde el 1 de octubre existe una carpeta de investigación a partir de una publicación detectada por el organismo encargado de esclarecer delitos cibernéticos mencionada anteriormente. El caso analiza como una posible amenaza y apología al delito.

¿Qué informó Fiscalía sobre las presuntas amenazas al Arzobispo de Aguascalientes?

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, para Radio Fórmula, Manuel Alonso García mencionó la seriedad con la que las autoridades actúan en el caso. Asimismo, de las líneas de investigación que se siguen para determinar si existe una conducta con relevancia a nivel penal.

"Nosotros, como Fiscalía General del Estado, estamos actuando con seriedad, con responsabilidad, por supuesto, en las líneas de investigación que estamos obteniendo, para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna conducta con relevancia un contexto de amenazas, probablemente, y también tenemos un delito o nuestro Código Penal de Aguacalientes, que es un tipo penal que es la apología del delito", indico el fiscal.

Asimismo, declaró sobre la carpeta de investigación abierta por la Unidad de Delitos Cibernéticos, al tratar de identificar al presunto responsable, además de que se trabaja en identificar qué más publicaciones pueden obtener los elementos suficientes; esto declaró.

"Ya nosotros inicamos la carpeta de investigación. Ya la Unidad de Delitos Cibenéticos está trabajando en relación al tema, para, pues, identificar precisamente desde el tema del IP, identificar que más publicaciones puede tener para tener los elementos suficientes y poder judicializar esta carpeta de investigación. Y si es así, si encontramos elementos probatorios, solicitar una orden de aprehensión" puntualizó.

¿Las autoridades esperarían alguna agresión contra el obispo para actuar?

La periodista también le cuestionó sobre si la autoridad esperaría a que ocurriera algún tipo de agresión en contra del obispo para actuar, por lo que esta fue la respuesta del funcionario, el cual negó esa posibilidad.

"No solo estamos tratando de encontrar los elementos o hallando los elementos de amenaza, sino también de apología del delito en relación a este tema, esta incitación que este youtuber está haciendo también a través del obispo y de precismaente el Obispado de aquí de Aguascalientes", respondió al cuestionamiento.

Además, el funcionario indicó que la Fiscalía se encuentra en el proceso de recopilación de elementos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión ante una autoridad judicial.

"Nada más que se termine la integración de una carpeta, los elementos de prueba llevan un procedimiento, un esquema de debido proceso, que es en lo que estamos trabajando para que en las próximas horas ya solicitemos ante una autoridad judicial la orden de aprehensión... No vamos a especular tampoco ni adelantar conclusiones, pero tampoco vamos a minimizar ninguna información que pueda representar un riesgo para una persona", precisó.

Además, mencionó que se investiga el delito de apología al delito dentro de las redes sociales del creador de contenido.