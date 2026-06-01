Tras persecución, joven es detenido por beber alcohol en Corredor Constitución

Un joven fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendido alterando el orden público y consumiendo bebidas alcohólicas, en pleno Centro Histórico de la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas del domingo, cuando agentes que realizaban recorridos de prevención y vigilancia por el Corredor Constitución detectaron la presencia de un masculin o con una botella de cerveza en la mano.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el joven emprendió la huida por el corredor comercial en dirección a la calle Aquiles Serdán, intentando evadir la intervención policial.

Durante la persecución, el individuo arrojó una botella de cerveza de color café con etiqueta verde, presuntamente de la marca Indio, pero aun así fue alcanzado metros más adelante, a la altura de la calle Victoria.

Los agentes procedieron a informarle el motivo de su detención y le dieron lectura a los derechos que le asisten conforme a la ley. Posteriormente, fue identificado como Ángel Adrián, de 19 años de edad.

Finalmente, el joven fue asegurado y trasladado ante la autoridad correspondiente, donde se determinará la sanción administrativa que pudiera derivarse de su conducta en la vía pública.