Tras problema familiar, joven dispara contra su padre en Guadalupe Victoria; fue detenido

Un hombre resultó herido de bala presuntamente a manos de su propio hijo, quien fue detenido en flagrancia, en un hecho registrado durante la tarde del lunes en el municipio de Guadalupe Victoria.

El lesionado fue identificado como Víctor Manuel Ríos Morones, de 57 años de edad, comerciante y teniente retirado, mientras que el presunto responsable es su hijo, Martín, de 22 años. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, en avenida Francisco Javier Mina y Cuauhtémoc.

Según la información recabada por las autoridades, momentos antes se habría presentado un problema familiar debido a que Martín presuntamente había sustraído herramientas y piezas de un vehículo que su padre tenía en reparación. Al ser confrontado, el joven tomó un cuchillo y salió corriendo del domicilio.

Víctor Manuel y su esposa fueron tras él a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet, línea Suburban, modelo 1986, y lograron alcanzarlo aproximadamente una cuadra más adelante. La mujer descendió para hablar con su hijo y consiguió retirarle el cuchillo; sin embargo, el joven presuntamente ingresó a la camioneta por el lado del copiloto.

De acuerdo con la versión proporcionada a los investigadores, Martín tomó una pistola que pertenecía a su padre y se encontraba dentro de la unidad, para posteriormente realizar un disparo. Víctor Manuel sufrió una herida con entrada en la mejilla derecha y salida por la región posterior izquierda del cuello.

Personal de Protección Civil brindó atención al lesionado y posteriormente lo trasladó al Hospital Militar de Torreón, Coahuila, para recibir atención especializada. Al momento del traslado se encontraba consciente y su estado de salud era reportado como estable.

Agentes viales que atendieron inicialmente la emergencia detuvieron en flagrancia a Martín y aseguraron una pistola Taurus calibre 9 milímetros. Personal de la Policía Investigadora de Delitos, Ministerio Público y Servicios Periciales realizó las diligencias en el lugar, mientras que el detenido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Durango para determinar su situación jurídica.