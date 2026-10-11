Tras protestas del personal médico, Robledo llama al diálogo; sindicato consultará aumento salarial

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que el instituto respetará las manifestaciones del personal médico, aunque los exhortó a no afectar a terceras personas, hacerlo de manera pacífica y manteniendo libres los accesos a hospitales y clínicas, particularmente los destinados a urgencias y ambulancias.

A través de un video publicado en redes sociales, el director general del Instituto, Zoé Robledo informó que también respetará la consulta para conocer la opinión de los trabajadores sobre el incremento salarial de 6.8%, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a cargo de Rafael Olivos Hernández.

“A quienes no están de acuerdo con el incremento salarial que se propuso de 6.8 por 100, compuesto por 2.9 del salario tabular y 3.9 en prestaciones, que ya fue aprobado también por el congreso del sindicato. Respetamos su decisión de ir a a una consulta sobre ese incremento el próximo 14 de octubre. Otros temas, como el regreso del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), requieren cambios en la ley que no son decisiones que corresponden al instituto. Creemos en el diálogo y creemos en la democracia”, indicó.

Zoé Robledo admitió que el IMSS presenta retos demográficos, epidemiológicos, financieros y operativos que enfrenta. Por lo que, dijo, atenderlos requiere inversión, supervisión, diálogo y el trabajo conjunto de quienes integran el Instituto. Desde el jueves pasado y tras una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), personal de salud mantiene bloqueos en Paseo de la Reforma y en otros estados se han manifestado en unidades médicas.

A pesar de esto, Robledo aseguró que todos los hospitales brindan servicio y del 2 al 9 de octubre, en el IMSS nacieron 5 mil 745 bebés, se realizaron 30 mil 583 cirugías, se otorgaron 662 mil consultas de especialidad y 2 millones de Medicina Familiar.

Subrayó que esta operación es posible gracias al trabajo de 511 mil personas y destacó que desde el 2019, los trabajadores asegurados pasaron de 20 a casi 23 millones; los pensionados, de 4.3 a 6.3 millones; y las madres y padres de asegurados, de 4.4 a 5.9 millones. Mientras que siete de cada diez adultos mayores del país reciben atención en el Seguro Social.

“Este crecimiento no significa que todos los problemas estén resueltos. La mayor demanda y el aumento de las enfermedades crónicas siguen generando saturación, tiempos de espera y desafíos en el abasto de medicamentos”, reconoció al decir que el IMSS surte recetas a 769 mil personas diariamente, con un abasto promedio de 94%.

Y llamó a la población a que en caso de presentar recetas no surtidas, está disponible la plataforma www.recetacompleta.gob.mx y el teléfono 800 953 2218, para levantar el reporte.