Tras reclamo de empresarios, Congreso llama a denunciar presuntos despojos con pruebas

Luego del pronunciamiento emitido por el sector empresarial sobre presuntos casos de despojo de propiedades y venta de bienes bajo amenazas en Durango, la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estad expresó respeto a la postura de la iniciativa privada y coincidió en la importancia de fortalecer la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho como bases para el desarrollo económico y social.

El diputado presidente de la Jugocopo, Ernesto Alanís Herrera, señaló que cualquier situación que vulnere el patrimonio de las familias o de quienes invierten y generan empleo debe atenderse con seriedad, y subrayó que es fundamental que los señalamientos vayan acompañados de elementos que permitan a las autoridades competentes investigar y actuar conforme a la ley.

Indicó que solo mediante denuncias formales y pruebas suficientes es posible esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar que se aplique la justicia, además de fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

El Presidente de la Jugocopo añadió que “desde el Congreso local se respaldarán todas las acciones encaminadas a consolidar un entorno de legalidad, seguridad y certeza jurídica, al considerar que estas condiciones son esenciales para preservar la estabilidad social y mantener la confianza de inversionistas y sectores productivos en Durango”.

Cabe señalar que aunque se solicitó una postura sobre este tema a las representaciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Morena, sus legisladores se encontraban atendiendo agendas partidistas fuera de la ciudad y omitieron realizar alguna manifestación sobre el reclamo de los empresarios duranguenses.