La ausencia de una menor de edad durante más de cinco horas generó preocupación entre sus familiares y motivó la intervención de las autoridades de seguridad pública, en una localidad del municipio de Canatlán.

Se trata de una pequeña de iniciales B.A.S.L., de 10 años de edad, vecina de la comunidad de Arnulfo R. Gómez.

Fue aproximadamente a las 15:00 horas de este jueves cuando la madre de la pequeña solicitó el apoyo de las autoridades, debido a que desde el transcurso de la mañana desconocía el paradero de su hija.

De acuerdo con la información proporcionada posteriormente por la mujer, la menor había salido de su domicilio alrededor de las 10:00 horas, luego de recibir un regaño por parte de su madre.

Sin embargo, aproximadamente a las 15:30 horas, la pequeña fue localizada en compañía de una vecina de la misma comunidad, con quien había permanecido durante parte de su ausencia.

Al establecer comunicación con la madre, elementos de las corporaciones de seguridad fueron informados sobre la localización de la niña, con lo que concluyó la atención del reporte.