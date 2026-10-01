Tras reportes de agua amarilla, AMD descarta contaminación en colonia Insurgentes

La preocupación de algunos vecinos de la colonia Insurgentes, del municipio de Durango, debido a que el agua está presentando un color amarillo o más oscuro en algunos domicilios, y el temor de que esto pudiera generar algún problema de salud, llevó a las autoridades municipales a señalar que se descarta dicha posibilidad.

El director de Aguas del Municipio de Durango (AMD), Jesús González Smith, declaró respecto a la denuncia de los vecinos que el agua de la zona de ninguna manera se encuentra contaminada con aguas negras.

Incluso, afirmó que ya se le han realizado algunas pruebas y verificaciones y no presentó contaminación; sin embargo, se va a investigar qué está provocando el color amarillo, aunque, de momento, no se ha detectado ningún material o elemento en el agua que pueda ser dañino para la salud.

Apuntó que el cambio de color pudiera ser provocado por algunos minerales, pero descartó que esto pudiera provocar casos de hepatitis, como se ha mencionado, ya que dicha enfermedad es provocada por otras situaciones.

A pesar de que reconoció que el agua presenta un color y olor diferentes, reiteró que no está contaminada con agua del drenaje, pues se tiene que analizar cuáles pueden ser los factores que están provocando estas condiciones.

El agua que llega a la colonia como a otras partes de la ciudad proviene de la presa Guadalupe Victoria y pasa por la potabilizadora, por lo que también analizarán si es necesario realizar algún ajuste en la planta para hacer un análisis general. Mientras tanto, se podrían encender los pozos para garantizar el abastecimiento.

El funcionario aseguró que la dependencia no entrega agua contaminada y que, en caso de detectar alguna situación anormal, se advertiría a la población para que no la consuma.