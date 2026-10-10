Tras riña en penal de El Castillo, Harfuch anuncia nuevo centro penitenciario en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la creación de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, el cual se realizará con recursos federales tras la riña en el penal de Mazatlán que dejó 12 muertos, derivada de la guerra entre "Los Chapitos" y "La Mayiza".

Por medio de redes sociales, el titular de la dependencia detalló que mientras se concreta este proyecto, el actual Centro Penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional (GN), así como personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la SSPC.

"Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado", informó García Harfuch.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad también agradeció a la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, por su colaboración y disposición para aportar los terrenos necesarios para "hacer realidad este proyecto".

Desde ayer, el gobierno de Sinaloa informó en su cuenta de X sobre la construcción del nuevo centro penitenciario en la entidad y destacó el respaldo del Gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

"Esta decisión representa un avance, al tiempo que refrenda el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa", aseguró la mandataria estatal por medio de un comunicado.

De acuerdo con autoridades federales, el pasado jueves al interior del centro penitenciario de Mazatlán se registró un ataque armado, cuyo objetivo fue abatir a Eduardo Martínez Larios, El Owen, uno de los operadores de la facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera e integrante de la célula delictiva Hermanos Martínez. La agresión cumplió su objetivo, puesto que "El Owen" falleció, así como también 10 reos más y un menor de edad que estaba en la visita.