Tras ser desalojado, padre de tres hijos pide ayuda para encontrar una casa en renta en Durango

Con tres hijos pequeños y su esposa, Julio César Ortega asegura que fue desalojado de los cuartos donde vivía, pese a que, según relata, su padre se los había heredado de palabra para que pudiera habitar ahí con su familia, en la colonia Emiliano Zapata.

“Mi papá dijo: ‘Esos cuartos son para ustedes, para los niños, para que vivan ahí y nadie los va a sacar’, y mi hermana nos sacó”, relató Julio César para El Siglo de Durango.

Más allá de emprender acciones legales o buscar que se formalice la herencia que, asegura, su padre le ha asignado en vida, pide apoyo a la ciudadanía para encontrar una casa en renta, ya que por el momento él y su familia han tenido que permanecer en distintos lugares donde conocidos les han brindado alojamiento.

“El lunes que nos echaron para afuera fue cuando estaba el aguacero, la lluvia fuerte, y una vecina nos dio posada en su casa para que los niños no se mojaran. Ayer en la noche dormimos en un colchón, en el cuarto que un amigo nos prestó”.

Afirmó que la hermana que los desalojó pidió apoyo de una patrulla, bajo señalamientos de robo y de tener vicios, acusaciones que negó y de las que, dijo, los vecinos pueden dar testimonio.

Comentó que busca con urgencia un lugar donde vivir con su familia. Aclaró que no solicita una vivienda gratuita, sino una opción económica, ya que está dispuesto a pagar una renta acorde con sus posibilidades.

Julio César trabaja y, aunque actualmente cotiza en el Infonavit, todavía no reúne los requisitos para obtener un crédito de vivienda. También solicitó información sobre el programa Viviendas para el Bienestar; sin embargo, le informaron que hasta enero de 2027 podría buscar acceder al beneficio.

“No estoy pidiendo nada en contra de ellos. Lo único que pido es ayuda para quien tenga, por ejemplo, un cuartito que me rente o me preste mientras, o una casita barata por la colonia Emiliano Zapata”.