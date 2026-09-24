Tras ser increpado en el AICM, Noroña advierte que grabará y exhibirá a quienes lo confronten

El senador Gerardo Fernández Noroña advirtió que comenzará a grabar y exhibir públicamente a las personas que lo videograben, lo confronten o lo increpen en lugares públicos, luego del incidente que tuvo con pasajeras en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el pasado fin de semana.

El legislador de Morena aclaró que no emprenderá ninguna acción legal contra las jóvenes que participaron en el episodio que se difundió en redes sociales, pero anunció que responderá a este tipo de situaciones grabando también a quienes lo confronten, para que la ciudadanía valore quién tiene la razón.

“Quien se quiera hacer famoso se va a hacer famoso, a mis costillas se va a hacer famoso. Yo voy a estar grabando siempre”, indicó Fernández Noroña.

Señaló que su intención será dejar constancia de los hechos para evitar que solamente circule una versión de los acontecimientos. “Que la gente se haga el juicio, como fue esta ocasión, de si hay razón o no”, expresó.

El morenista insistió en establecer una diferencia entre el derecho a cuestionarlo o manifestarse en su contra y conductas que rebasan los límites de la crítica.

“Una cosa es que te puedan criticar, la protesta, y otra cosa es que estén en la agresión y el acoso”, sostuvo.

"¡Corrupto!, ¡Corrupto!", le gritan a Noroña en el AICM

El pasado domingo, a su regreso de un viaje a Nayarit, fue grabado e increpado por algunas personas en la Terminal 2 del AICM.

En los videos difundidos en redes sociales se observa a una mujer que le lanza gritos de “corrupto”, “narcopolítico” y “fuera Morena”.

Al ser cuestionado sobre si tomará alguna medida contra las jóvenes que participaron en el incidente, Noroña respondió que el asunto estaba superado y descartó hacerlo.

Por el contrario, aprovechó para agradecer las muestras de respaldo que, dijo, ha recibido de ciudadanos que se acercan a él para pedirle que continúe defendiendo sus posiciones y que no ceda ante las provocaciones.

“Estoy muy agradecido con la gente. Ese apoyo sí se ve, me siento muy acompañado, me siento muy respaldado”, afirmó.

Denunció que existe un sector que busca provocarlo y vinculó estas acciones con sus adversarios políticos, a quienes identificó como “la otra derecha”.

Aseguró que con las grabaciones que pretende realizar buscará “ponerle luz” a este tipo de episodios.

Noroña advirtió que quienes decidan confrontarlo públicamente deberán asumir las consecuencias de que el intercambio quede registrado en video y pueda ser conocido por otras personas.