Tras sufrir robos, estudiantes esconden cámara y captan a profesor de Ética revisando sus mochilas

Las cámaras de vigilancia se han vuelto una herramienta básica ante un mundo en donde los delitos de robo están a la orden del día. En esta ocasión, no fue ni más ni menos que en una escuela, en donde se captó a un profesor que al encontrarse el salón vacío decidió robar varios objetos de sus propios alumnos.

Un vídeo que se difundió a través de diferentes redes sociales ha generado indignación y atención de autoridades educativas y de seguridad, así como de padres de familia que tras la exhibición del caso han propuesto poner más atención en delitos del estilo en los diferentes planteles a lo largo de la república.

¿Qué se ve en el video?

En el vídeo que al parecer, provino de una cámara oculta, se ve a un docente identificado como José Pedro “N”, docente del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) 23 en Empalme, Sonora, que además de eso impartía la materia de Ética y Valores, por absurdo que parezca. Dicho dispositivo fue oculto dentro del salón cuando este permanecía vacío, con la intención de tener por lo menos alguna pista del responsable.

Pero para sorpresa de los estudiantes, al revisar la grabación se percataron que quien presuntamente cometía los robos era el profesor. En el vídeo se puede ver que con frialdad el profesor revisa diferentes mochilas de los estudiantes y al momento de percatarse que se acercan personas disimula o cancela la acción para después realizar la misma acción en diferentes ocasiones con diferentes pertenencias.

El docente ya fue separado de su cargo temporalmente

El director del plantel, Refugio Samaniego Badilla, confirmó que el caso ya fue atendido por las autoridades correspondientes, a su vez, indicó que el docente ya fue removido de sus funciones mientras continúan las investigaciones. Aunque por el momento no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre el proceso legal o administrativo relacionado al caso.

La situación ha escalado a plataformas digitales debido a las acusaciones y la relación contradictoria de la materia que impartía. El video dejó comentarios como: "El maestro de ética y Valores... irónicamente.", "El plot twist nadie lo esperaba", "Los estudiantes hicieron lo que las autoridades internas no pudieron" . Comentarios que abren el debate sobbre la seguridad dentro de las escuelas y abusos de confianza entre alumnos y docentes.

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