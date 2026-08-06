Tras tromba en Durango retiraron 6 toneladas de basura de rejillas

Luego de la tromba que sorprendió a los habitantes de la zona urbana de Durango la tarde del pasado 5 de agosto, las autoridades municipales informaron que al menos seis toneladas de basura fueron retiradas de diferentes rejillas de la ciudad.

Además de la basura, se iniciaron labores de limpieza en algunas de las zonas más afectadas, como la colonia La Virgen y el fraccionamiento San Ángel, entre otras.

En la colonia La Virgen donde hubo una gran acumulación de agua y basura, para regresar a la normalidad las calles, las autoridades señalaron que se trabajará durante 24 horas continuas con barrido manual, barrido mecánico, retroexcavadoras y camiones de volteo.

De acuerdo con el registro de daños en materia de Servicios Públicos, se reportaron fallas en luminarias y semáforos en algunos puntos de la ciudad; sin embargo, precisaron que estas no fueron ocasionadas por daños en el equipo, sino por cortes en el suministro de energía eléctrica.

El director de la dependencia detalló que la falta de funcionamiento de las luminarias se debió a que, tras la caída de al menos 50 milímetros de lluvia, se registraron interrupciones en el servicio eléctrico durante varias horas.

Sobre las luminarias que fueron reportadas como apagadas en algunos bulevares y calles de la ciudad, el funcionario aclaró que la falta de funcionamiento obedeció principalmente a los apagones provocados por la tormenta y no a fallas en el equipo, aunque reconoció que también existen algunos casos de averías.

Respecto a las rejillas, el funcionario señaló que se mantiene personal en puntos estratégicos durante las lluvias para retirar de manera permanente la basura que arrastra la corriente.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para disponer correctamente de los residuos y evitar arrojarlos a la vía pública, ya que se encontraron acumulaciones de basura, cacharros y otros desechos en las rejillas.

Por las rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora que acompañaron la lluvia, la dependencia reportó la caída de 15 árboles y una palmera.