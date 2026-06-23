Tras más de un año de búsqueda, localizan sin vida a joven desaparecido en Mazatlán

La esperanza de encontrar con vida a un joven turista de 23 originario de San Juan del Río, Querétaro terminó de forma trágica luego de que autoridades confirmaran el hallazgo de restos humanos que corresponden a José Isaías García, quien desapareció en abril del 2025 en Mazatlán, Sinaloa, en junio de 2025 tras acudir a una fiesta para celebrar su cumpleaños.

José Isaías había viajado al puerto sinaloense para disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, después de participar en una reunión social, se perdió todo contacto con él. Desde entonces, familiares, amigos y colectivos de búsqueda emprendieron una intensa campaña para dar con su paradero, mientras las autoridades mantenían abiertas diversas líneas de investigación.

Meses de incertidumbre para su familia

Durante más de doce meses, los seres queridos de José Isaías recorrieron dependencias, difundieron fichas de búsqueda y solicitaron apoyo de la ciudadanía para localizarlo. El caso se convirtió en uno de los más comentados entre los reportes de personas desaparecidas en la región debido al tiempo transcurrido sin noticias sobre su paradero.

La angustia creció conforme pasaban los meses sin resultados concretos. A pesar de ello, la familia continuó insistiendo en las labores de búsqueda y en la exigencia de avances en las investigaciones, con la esperanza de obtener respuestas sobre lo ocurrido aquella noche en Mazatlán.

El hallazgo que puso fin a la búsqueda

De acuerdo con los reportes oficiales, recientemente fueron localizados restos humanos en Concordia. Tras los análisis forenses correspondientes y las pruebas de identificación genética, las autoridades confirmaron que pertenecían a José Isaías García.

La noticia fue comunicada a sus familiares, quienes finalmente obtuvieron una respuesta después de un largo periodo marcado por la incertidumbre . Aunque el hallazgo permite cerrar una etapa de búsqueda, continúa la búsqueda de sus amigos con los que se perdió, Santiago y Carlos Enrique, de 18 y 28 años.

Continúa la inseguridad en Sinaloa

El caso de José Isaías se suma a una larga lista de personas desaparecidas en distintas regiones del país. Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han señalado que miles de familias mexicanas enfrentan situaciones similares, muchas veces durante años, sin conocer el destino de sus seres queridos.

Mientras continúan las indagatorias, familiares y amigos de José Isaías lo recuerdan como un joven que viajó a celebrar su cumpleaños y cuya historia terminó convirtiéndose en un doloroso caso que conmocionó tanto a Querétaro como a Sinaloa.