Tras varias horas de búsqueda, localizan a jovencita reportada como desaparecida en Tayoltita

Una adolescente de 15 años fue localizada sana y salva luego de permanecer varias horas sin que su familia conociera su paradero, en la localidad de Tayoltita, cabecera municipal de San Dimas.

La menor fue encontrada cuando andaba por uno de los caminos de la comunidad, con apoyo de vecinos y elementos de la Policía Estatal.

La búsqueda comenzó después de que la joven salió de su domicilio durante la mañana y, al llegar la noche, sus familiares no lograron encontrarla. Ante la preocupación, solicitaron apoyo al número de emergencias 911, lo que activó el protocolo de búsqueda.

La madre informó a los agentes que su hija toma medicamento controlado y que ese día no lo había consumido, aunque esta circunstancia se mencionó como una posible explicación de su ausencia, sin que se confirmara que hubiera sido la causa.

Finalmente, una vecina observó a la adolescente a lo lejos y avisó a los policías, quienes acudieron para resguardarla y entregarla a su familia.