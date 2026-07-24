Tras varios días sin verlo, encuentran sin vida a adulto mayor en domicilio de Durango

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este viernes al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Valle Sol, en la ciudad de Durango. El hallazgo ocurrió luego de que vecinos reportaran un fuerte olor fétido proveniente de la vivienda.

El reporte fue recibido por el sistema de emergencias 911 alrededor de las 8:30 horas. De acuerdo con la denunciante, al no tener noticias del vecino desde hacía aproximadamente una semana, acudieron a buscarlo, pero nadie respondió a los llamados.

Ante la preocupación, algunas personas subieron a la azotea del inmueble y observaron al hombre tirado en el patio, aparentemente inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia.

Al arribar al domicilio, los cuerpos de auxilio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Cruz Villa Félix, de 68 años de edad, quien trabajaba en un taller mecánico y vivía solo.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena e iniciar las diligencias correspondientes, mientras el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, a orden del Agente del Ministerio Público.

Será la necropsia de ley la que determine la causa oficial del fallecimiento, en tanto que las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.